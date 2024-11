Martin Škrtel: Liverpool v Trnave? Raz už to bolo blízko

Baví, ale som prekvapený – je to zložitejšie, než som si pôvodne predstavoval. Syn chodí do školy v Bratislave, má vlastné koníčky, zápasy, tréningy, takže rodine už neostáva toľko času na to, aby som stíhal všetky zápasy. Ak sa však vyskytne priestor, rád si idem zahrať.

Boleráz nás asi preplatil (smiech). Predchádzajúca jednotka z bránky, Tonko Kováčik, s futbalom nateraz sekol, možno pre vek, možno pre iné priority… Ale stále ho budeme presviedčať, aby sa vrátil, uvidíme, či sa to podarí. Viete, brankár, to je veľmi špecifická pozícia na ihrisku.

V lete ste zháňali náhradu za takmer 60-ročného brankára do tímu. Vtedy ste vraj lanárili aj bývalého spoluhráča z Trnavy, Ľuboša Kamenára. Prečo to nevyšlo?

Nie som dohodnutý zmluvne, je to skôr na ústnej dohode. Pravidelne, dvakrát do roka, sa zúčastňujem na charitatívnych zápasoch legiend, a to už odkedy som skončil s profesionálnou kariérou. Som za to veľmi rád, pretože mám možnosť stretnúť sa s chalanmi, s ktorými som hrával, ale aj s legendami, ktoré za Liverpool pôsobili aj niekoľko sezón predo mnou.

Nič proti brankárom, to čo poviem, je s veľmi nadnesené, ale… Keď sa niekto celý život hádže o zem, niečo s ním určite nie je v poriadku (smiech). No a teraz vážne – pracovať s brankármi je úplne iné, ako s hráčmi v poli. Tých máte okolo 20, brankára jedného - dvoch a ak chcete nájsť kvalitu a zároveň osobnosť, tak sa presvedčíte, že dobrý brankár je dnes, ale aj hocikedy inokedy, nedostatkový tovar.

Vždy, keď ma oslovia s nejakou ponukou niečo pre nich urobiť, rád im vyhoviem. Je to na pomoc dobrej veci a zároveň môžem vďaka tomu cestovať po svete a spoznávať fanúšikov aj na miestach, kde som predtým nebol. Zároveň sú to ale dobročinné podujatia pre nadáciu klubu, niekedy je to na zvýšenie povedomia o nejakom probléme, inokedy zbierame peniaze na dobrú vec. Vždy, keď sa však naskytne šanca a ja budem môcť, určite nepoviem takejto ponuke nie.

Nastúpiť za takýto klub je vždy česť – bez ohľadu na to, či ide o súťažný, alebo exhibičný zápas, či išlo o aktívnu kariéru alebo obdobie po nej. Neodmietam takéto pozvánky. No a popri tom ešte vystupujem v úlohe ambasádora pre Liverpool a tiež pre LFC foundation, charitatívnu klubovú organizáciou.

Nebolo to jednoduché, poznal som ho, pamätal som si ho najmä ako trénera anglickej reprezentácie. Keď sa na svet dostalo, že trpí nevyliečiteľnou chorobou, všetci sme ostali v šoku. Bolo to plné emócií, hrať pod takým trénerským velikánom, a bola pre mňa obrovská česť nastúpiť na tento zápas. Vedeli sme, že neostáva veľa času. Bol som rád že som bol súčasťou splneného sna a teším sa, že sa ukázala aj veľkosť klubu, ktorý tento zápas zorganizoval, keď sa dozvedel, že práve po tomto Eriksson túžil.

Nepovažujem sa až tak za experta, skôr za človeka, ktorý má prax a snaží sa pomenovať veci vo futbale tak, ako ich vidí. Niekomu sa to páči, niekomu nie, no ja sa hlavne v tejto úlohe snažím byť čo najúprimnejší a hovoriť veci tak ako ich vnímam. No a čo sa týka zvykania si – počas kariéry som absolvoval veľké množstvo rozhovorov, aj tých v priamom prenose, takže ma to až tak nezaskočilo.

Niečo sa rysovalo, prišla aj konkrétna ponuka, ale nechcel som do niečoho „buchnúť“ tak rýchlo po konci v Dunajskej Strede. Išlo by len o krátkodobú, dá sa povedať, kamarátsku výpomoc, ale nechcel som to riešiť takto spontánne. A popri tom som sa bavil o dvoch menej konkrétnych návrhoch, pri ktorých uvidím, ako sa veci do budúcna vykryštalizujú.

Ťažko povedať. Nechcem sa do ničoho silou mocou hrnúť alebo sa na niečo vyslovene upnúť. Celý môj život je spätý s futbalom, neviem si ani predstaviť, že by som ho vypustil. Ak príde ponuka, ktorá bude vhodná, nebudem sa jej brániť a určite nad ňou budem rozmýšľať. Kedy sa tak stane, to neviem, ale chcem čas, keď som opäť na „fanúšikovskej“ strane, využiť na to, aby som sa čo najviac dozvedel o futbale zo zákulisného, funkcionárskeho aj trénerského pohľadu – aby som bol pripravený, keď sa v budúcnosti naskytne príležitosť.

Kým som bol mladší, tetovania pribúdali častejšie. A možno by som chcel aj ďalšie ale… Nebaví ma to hojenie (smiech). Dlho to trvá, človek sa o ne musí starať, dávať na ne pozor… Nechcem sa do nich aktuálne púšťať, ale ani nehovorím, že už nič nepribudne.

Naozaj sme sa o tom bavili s vtedajším výkonným riaditeľom, riešili sme to, nedotiahlo sa to však do konca, čo ma dodnes mrzí. Keby som mal šancu za Liverpool hrať na Slovensku a ešte aj v Trnave, to by bol splnený sen. Čiastočne sa mi síce splnil, ale to už som hral za Fenerbahce v Európskej lige. A ešte sme tu aj prehrali (smiech).

To by bolo pekné a môžem sa priznať, že raz už takáto téma na pretrase bola. Keď som poslednýkrát predlžoval zmluvu v Liverpoole, snažil som sa dať si do podmienok kontraktu, aby sme odohrali aspoň jeden prípravný zápas na Slovensku – v Trnave.

Motokáry ho držali dosť dlho, aj sa mu v nich darilo, mal však nevýhodu v tom, že je vysoký, toto je skôr pre menších jazdcov. Verím však, že ho to niečo naučilo, a že tieto skúsenosti v budúcnosti ešte nejako využije. No a s futbalom už v minulosti začal, ešte keď sme boli v Istanbule, načas s tým skončil, teraz ho to začalo baviť opäť a hráva popri škole.

Neskúsite využiť kontakty teraz?

Ak by sa v budúcnosti niečo také podarilo, bola by to skvelá správa nielen pre Trnavu, ale aj pre celé Slovensko, a ak by som k tomu nejako vedel dopomôcť, neváhal by som. Je to však náročné, zladiť sa s veľkoklubmi, ktoré majú počas leta svetové turné v Amerike alebo Ázii.

Doplniť to ešte zápasom na Slovensku? To je maličká šanca. Ale nie je to nemožné. Ako ste spomenuli, videli sme tu Valenciu, Aston Villu čítal som šumy, že sem príde Newcastle… Krivka ide hore, ktovie, možno tu raz uvidíme aj Liverpool.