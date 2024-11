Škôlkarov neberieme. Bez sĺz to vo futbale nejde, hovorí kapitán Spartaka Trnava Mikovič

Pred niekoľkými dňami ste sa vrátili po zranení späť do zostavy. Aké náročné – fyzicky aj psychicky – je pre takého skúseného hráča vracať sa do zápasového kolotoča?

MARTIN MIKOVIČ je neodmysliteľnou súčasťou obrany Spartaka od svojho návratu do Trnavy v roku 2020. Dvojnásobný víťaz Slovnaft Cupu je známy ako veľký zabávač, no v rozhovore hovorí aj o serióznych témach. Ako ho zmenila rola otca malej dcéry, prečo sú slzy bežnou súčasťou života futbalistov a čo preňho znamená nová konkurencia v tíme?

Pre nikoho to nie je jednoduché. Dobiehať päťtýždňový výpadok v posilňovni a pri behoch je otravné. Potom prídete na zápas a zrazu je to iné – zmeny tempa hry, smeru, úplne iné pohyby, musíte sa dostať do správnej pohody a to po výpadku chvíľu trvá. Mne, napríklad, proti Trenčínu, prvých 20 minút.

Nie, hoci bola možnosť ísť aj do Karvinej, ktorá o mňa mala vážny záujem. Chuť na návrat domov však bola väčšia. Začiatok pre mňa z hernej stránke nebol ideálny, prišiel som však do nového projektu, do tímu s novými majiteľmi a neskôr aj s novým realizačným tímom. Prišli výsledky, trofeje, zmenilo sa fungovanie klubu… Vôbec tento krok neľutujem.

Začínal som v útoku, potom som hral na krídle, nemal by som s tým problém. Potreboval by som jeden zápas na rozbeh, predsa len, v útoku má človek iné povinnosti ako v obrane, ale prečo nie? Máme tu však dobrých krídelníkov, ktorí sú pre seba silnou konkurenciou, ale nevylučujem, že sa v budúcnosti posuniem vyššie.

Je to tak. Tréner Hrnčár, ktorý tu vtedy bol, mal výhrady k niektorým starším hráčom. Neviem, čo presne mu prekážalo, možno sa mu nepozdávala moja výkonnosť, nemal som s ním žiadny konflikt. Napokon sa však vedenie rozhodlo vymeniť trénera a myslím si, že to bol správny krok.

Vráťme sa k ostatnému derby so Slovanom. 13 a pol tisíc divákov, to je na dnešné pomery veľmi slušná návšteva. Skvelá atmosféra, zaujímavý futbal, choreo, pre niektorých však zlá reklama pre pokriky na tribúnach. Aký je váš názor?

Týždeň pred derby som povedal, že ak nepríde aspoň 10-tisíc fanúšikov, tak končím kariéru. Chvalabohu, predĺžil som si ju. Súhlasím so skvelou atmosférou, páčilo sa mi choreo aj to, že žiadna pyrotechnika sa nedostala na trávnik. No a čo sa týka nadávok – v derby sa na hráčov nadáva, je to rivalita a máte to všade, nielen u nás. Nebudem to obhajovať, ale keby bola podobná atmosféra aj na iných zápasoch, ľudí by slovenský futbal lákal oveľa viac.

V pamäti mi utkvel jeden moment – keď Barseghyan, hráč Slovana, išiel po strelenom góle oslavovať pred kotol domácich. Čo na to hovoríte?

Dobre, že som vtedy nebol na ihrisku, lebo by som sa asi zachoval tak, ako on o týždeň skôr, keď trenčiansky brankár niečo po zápase odkazoval kotlu Slovana. Chápem, že je to derby, emócie sú tam silnejšie a on je horkokrvný Armén a nebudem mu to vyčítať v takom vypätom zápase. Ktovie, možno by niekto z našich spravil niečo podobné, ak by sme strelili gól. Pre našich divákov, fanúšikov a hráčov to však určite príjemné nebolo.

Po zápase ste dostali dres od Dominika Takáča, brankára Slovana, ktorý ešte v minulej sezóne chytal za Spartak. Mnohým fanúšikom sa to nepáčilo. Čo ste s ním spravili?

Mám ho doma, ako každý dres, ktorý si s niekým vymením. Mám doma aj dres Roba Vitteka ešte z jeho hráčskych čias, Kuckov aj Weissov dres… Vždy sa snažím si zohnať dresy hráčov, ktorí sa vracajú zo zahraničia, majú peknú kariéru a ja si ich vážim. Chcel som aj dres Mareka Saparu, to sa mi, žiaľ, nepodarilo. Mám doma aj dres Mira Karhana, Martina Škrtela, Tomáša Hubočana a dúfam, že zoženiem aj dres Petra Pekaríka… No a Dominik bol môj spoluhráč, roky sme hrali vedľa seba. Áno, prestúpil do Slovana, aj ja som to dlho rozdýchaval, ale život ide ďalej. Hodinu a pol sme súperi, potom z nás opäť budú kamaráti.