Weiss hovoril o hotovej veci. Vytúžená posila Slovana oficiálne prestúpila do Dánska

Taliansky insider Nicolò Schira informoval, že prestupová čiastka by sa mala pohybovať na hodnote piatich miliónov eur plus bonusy.

Slovenský majster mal o Erliča veľký záujem. Tréner Slovana Vladimír Weiss pritom prezentoval Erličov príchod ako takmer hotovú vec.

„Áno, čakáme Erliča, mal by prísť zajtra - pozajtra, takže verím, že to vyjde, aby som to nezakríkol. Ale vraj to je už urobené, takže sa na neho tešíme, ale takisto je po zranení. Bude potrebovať čas na to, aby hral,“ vravel Weiss po úvodnom zápase s Mostarom.