VIDEO: Dúbravka s ďalším fantastickým zákrokom. Burnley mu vďačí za bod

Martin Dúbravka
Martin Dúbravka (Autor: REUTERS)
Sportnet|27. dec 2025 o 19:19
ShareTweet0

Po stretnutí ho vyhlásili za hráča zápasu.

Slovenský brankár Martin Dúbravka zaznamenal tretie čisté konto v tejto sezóne Premier League.

Po takmer dvoch mesiacoch nedostal v zápase anglickej súťaže gól a pomohol Burnley k remíze 0:0 s Evertonom.

V sobotnom 18. kole predviedol šesť zákrokov. Najkrajší predviedol v druhom polčase, keď zneškodnil veľkú šancu Beta.

Po stretnutí ho vyhlásili za najlepšieho hráča duelu. Informovala o tom oficiálna stránka ligy.

Burnley bodovalo v druhom zápase za sebou. Naposledy remizovalo na pôde Bournemouthu 1:1.

VIDEO: Dúbravkov zákrok proti Evertonu

Tím slovenského brankára je naďalej v pásme zostupu. Po 18 zápasoch má na konte 12 bodov a patrí mu 19. priečka.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Martin Dúbravka
    Martin Dúbravka
    VIDEO: Dúbravka s ďalším fantastickým zákrokom. Burnley mu vďačí za bod
    dnes 19:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»VIDEO: Dúbravka s ďalším fantastickým zákrokom. Burnley mu vďačí za bod