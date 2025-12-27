VIDEO: Dúbravka s ďalším fantastickým zákrokom. Burnley mu vďačí za bod

Slovenský brankár Martin Dúbravka zaznamenal tretie čisté konto v tejto sezóne Premier League.
Po takmer dvoch mesiacoch nedostal v zápase anglickej súťaže gól a pomohol Burnley k remíze 0:0 s Evertonom.
V sobotnom 18. kole predviedol šesť zákrokov. Najkrajší predviedol v druhom polčase, keď zneškodnil veľkú šancu Beta.
Po stretnutí ho vyhlásili za najlepšieho hráča duelu. Informovala o tom oficiálna stránka ligy.
Burnley bodovalo v druhom zápase za sebou. Naposledy remizovalo na pôde Bournemouthu 1:1.
VIDEO: Dúbravkov zákrok proti Evertonu
Tím slovenského brankára je naďalej v pásme zostupu. Po 18 zápasoch má na konte 12 bodov a patrí mu 19. priečka.