Blíži sa Dúbravkov koniec v Premier League? Záujem údajne prejavil klub z Česka

Martin Dúbravka. (Autor: REUTERS)
TASR|26. mar 2026 o 09:06
Slovákovi po sezóne v Burnley skončí zmluva.

Slovenský futbalový reprezentant Martin Dúbravka má podľa informácií českého Denníka Sport a webu iSport patriť do najužšieho výberu potencionálnych posíl na brankársky post pražskej Slávie.

Tridsaťsedemročný brankár má v anglickom Burnley platnú zmluvu do konca prebiehajúceho ročníka.

Ak Jindřich Staněk v lete zmení pôsobisko, dvere pre príchod Dúbravku by sa mohli otvoriť.

„Vyslovil prianie, že by si chcel zachytať Bundesligu. Na stole nič nie je, ale je možné, že zo Slavie v lete odíde. Je v najlepšom brankárskom veku,“ povedal nedávno pre Livesport Daily agent 29-ročného českého brankára David Zíka.

Keď sa Staněk zranil, šance sa chopil 24-ročný Jakub Markovič. Slavia sa napriek tomu podľa portálu iSport brankárskou otázkou zaoberá a odchodu Staněka v prípade lákavej ponuky z najlepších líg nebude stáť v ceste.

Bývalý brankár najväčšieho rivala „sešívaných“ Sparty Dúbravka by tak mohol byť skúsenou alternatívou k mladému Markovičovi.

Česko

