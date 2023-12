Dúbravka sa teší na väčší priestor. Priznal však, že ho už nič neprekvapí

BRATISLAVA, NEWCASTLE. Martin Dúbravka pravdepodobne dostane viac šancí chytať za anglický klub Newcastle United, v ktorom sa zranila brankárska jednotka Nick Pope. Reprezentant Slovenska už zasiahol do záveru víkendového duelu Premier League proti Manchester United. Popa čaká operácia vykĺbeného ramena a pauza dlhá približne štyri mesiace.



"Uvidíme, akým spôsobom sa to neskôr celé vyrieši. Teraz mám síce veľkú šancu chytať a ukázať sa, ale len čo sa dá Nick dokopy, pôjde do bránky on. To je každému jasné.

Z druhej strany, už som bol v rôznych situáciách. Aj v takej, že som si naozaj myslel, že sa na mojej pozícii v klube nemôže nič zmeniť a práve vtedy prišiel do Newcastlu Nick Pope. Už ma teda nič neprekvapí, určite ani to, ak by klub v januári priviedol niekoho nového. Aj keď dúfam, že to tak nebude,“ prezradil Dúbravka v rozhovore pre denník Šport.



Slovenský brankár nečaká, že s ním tréner Eddie Howe absolvuje dlhší rozhovor. "On vie, že aj keď nechytám, udržiavam sa a makám na sebe. Pre mňa bola v novembri priorita reprezentácia, tam som odovzdal úplne všetko a prispôsobil som tomu aj tréningový cyklus. V lige som síce pol roka nechytal, ale nemyslím si, že ma teraz čaká niečo, čo by ma mohlo zaskočiť," pokračoval Dúbravka.



Hráčov Newcastlu teraz čaká bohatá porcia zápasov. "Som rád, že budem mať podstatne viac zápasov ako za uplynulých šesť mesiacov. Myslím si, že som pripravený. Nič som nenechával na náhodu, nepoľavoval som v príprave a verím, že teraz to zužitkujem. Zároveň sa na to veľmi teším. Verím, že to vyjde a rovnako verím, že chalani budú podávať také výkony ako doteraz. Treba im vysloviť uznanie za to, ako to zvládajú, aj keď máme veľa zranených a tréner nemôže rotovať zostavu tak, ako by si asi predstavoval,“ myslí si slovenský gólman.



Martin Dúbravka sa dostáva do hry za zraneného Nicka Popea v zápase Newcastle United - Manchester United. (Autor: REUTERS)

United na čelo tabuľky nestrácajú veľa. "Máme veľké ciele a nebude to vôbec jednoduché. Presne toto sme však chceli, túžili sme byť v tejto pozícii. Rozhodne sa teda teraz nebudeme sťažovať, ale chceme si tie zápasy čo najviac užiť. Verím, že v lige budeme získavať body a v pohárových súťažiach pôjdeme čo najďalej,“ poznamenal Dúbravka pre Šport.