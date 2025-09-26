Paríž prišiel na niekoľko týždňov o kľúčového hráča. Vyradilo ho zranenie

PARÍŽ. Brazílsky futbalový obranca Marquinhos rozšíril maródku v Paríži St. Germain.
Úradujúci francúzsky šampión a víťaz Ligy majstrov v piatok na svojej webstránke informoval, že kapitán tímu laboruje so zranením stehenného svalu na ľavej nohe, ktoré ho vyradí na niekoľko týždňov.
Klub neuviedol, kde a akým spôsobom si Marquinhos zranenie privodil. Tridsaťjedenročný stopér odohral v pondelok kompletných 90 minút v šlágri 5. kola Ligue 1 s Marseille (0:1). V ňom si dal už v 5. minúte nešťastný vlastný gól, ktorý rozhodol o prehre Parížanov.
Pre PSG je to ďalšia nepríjemná strata. Trénerovi Luisovi Enriquemu nie sú pre zranenia v súčasnosti k dispozícii ani Joao Neves, Desire Doue či čerstvý držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele.
Podľa agentúry AFP sa však už na piatkovom tréningu zúčastnil krídelník Bradley Barcola, ktorý vynechal duel s Marseille pre únavové zranenie stehenného svalu.