Paríž prišiel na niekoľko týždňov o kľúčového hráča. Vyradilo ho zranenie

TASR|26. sep 2025 o 15:04
PARÍŽ. Brazílsky futbalový obranca Marquinhos rozšíril maródku v Paríži St. Germain.

Úradujúci francúzsky šampión a víťaz Ligy majstrov v piatok na svojej webstránke informoval, že kapitán tímu laboruje so zranením stehenného svalu na ľavej nohe, ktoré ho vyradí na niekoľko týždňov.

Klub neuviedol, kde a akým spôsobom si Marquinhos zranenie privodil. Tridsaťjedenročný stopér odohral v pondelok kompletných 90 minút v šlágri 5. kola Ligue 1 s Marseille (0:1). V ňom si dal už v 5. minúte nešťastný vlastný gól, ktorý rozhodol o prehre Parížanov.

Pre PSG je to ďalšia nepríjemná strata. Trénerovi Luisovi Enriquemu nie sú pre zranenia v súčasnosti k dispozícii ani Joao Neves, Desire Doue či čerstvý držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele.

Podľa agentúry AFP sa však už na piatkovom tréningu zúčastnil krídelník Bradley Barcola, ktorý vynechal duel s Marseille pre únavové zranenie stehenného svalu.

