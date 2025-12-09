Maroko valcuje súperov rekordnou sériou. Na Africkom pohári bude favorit

Maroko vstupuje do Afrického pohára národov 2025 vo forme, akú Afrika dávno nezažila. „Levi z Atlasu“ natiahli svoju víťaznú šnúru už na 18 zápasov, čím prekonali dlhoročný svetový rekord Španielska.
Počas tejto unikátnej šnúry strelili 55 gólov, inkasovali len štyrikrát a až 14-krát si udržali čisté konto.
Rekordná šnúra sa začala v júni 2024 po výhre 2:1 nad Zambiou v kvalifikácii MS 2026. Najnovším zárezom je novembrový triumf 4:0 v prípravnom zápase proti Ugande.
Predchádzajúci rekord 15 výhier držalo Španielsko od roku 2009. Maročania ho prekonali v októbri víťazstvom 1:0 nad Kongom v Brazzaville.
Sila marockého tímu stojí na oporách Achrafovi Hakimim, Noussairovi Mazraouim, Bonovi či En-Nesyrim. Najväčšia hviezda Hakimi však aktuálne bojuje s poraneným členkom.
Tréner Walid Regragui však verí, že na africký šampionát bude pripravený: „Dúfame, že bude k dispozícii na náš prvý zápas proti Komorám. Má sa lepšie. Zlepšuje sa. Chce tu byť. Je náš líder, náš kapitán.“
Hakimi bol nedávno vyhlásený za Afrického hráča roka, zatiaľ čo Bono získal cenu pre najlepšieho brankára. Výborne sa darí aj Brahimovi Díazovi, najlepšiemu strelcovi kvalifikácie na APN 2025 so siedmimi gólmi.
Maroko čaká na druhý kontinentálny titul už od roku 1976. Regragui verí, že teraz prišiel správny čas: „Moje želanie je, aby našu krásnu krajinu navštívilo počas APN mnoho ľudí a aby sa Maroko stalo majstrom.“
V A-skupine sa Maroko stretne s Komorami, Mali a a Zambiou. Tréner Mali Tom Saintfiet prijíma pozíciu outsidera: „Čítal som článok, ktorý nás označil za 'veľkých outsiderov'. A myslím si, že to trefné,“ povedal, no dodal, že jeho tím má silu súperiť s najlepšími.
Komory zase posielajú favoritom jasný odkaz a tréner Stefano Cusin varuje: „Pre veľké africké krajiny je hra proti nám trochu ako návšteva zubára. Nikomu sa do toho nechce.“