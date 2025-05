Sauer sa sústredí už iba na domáce EURO U21. V Toulouse ho teší projekt, verí si aj do základu

BRATISLAVA. Slovenského futbalistu Mária Sauera teší skompletizovanie prestupu do Toulouse, keďže sa už môže naplno sústrediť na domáce ME do 21 rokov. Jeho národný tím čaká pred júnovým turnajom príprava a šampionát otvorí 11. júna proti Španielsku na Tehelnom poli. Ofenzívny stredopoliar bude patriť spolu s bratom Leom medzi opory reprezentácie.

Veľký krok Sauer bude druhým Slovákom v histórii Toulouse po Viliamovi Hýravom. Ten si obliekal dres „fialok“ v sezóne 1991/92. „Môj cieľ bol možno vybaviť to pred ME, nech sa tu môžem sústrediť len na ne. Od utorka do štvrtka som bol vo Francúzsku, v Toulouse.

Mal som stretnutia so zástupcami klubu, lekársku prehliadku a potom som podpisoval kontrakt. Kontaktovali ma už v januári. Je to určite veľký krok, ukázali mi projekt, ktorý so mnou chystajú a mne sa to veľmi páčilo a aj sa mi to páči. Je tam reálna šanca sa časom dostať do základu a reálne hrávať. Toulouse funguje v oveľa väčšom, ale podobne ako Žilina. Kúpia si hráča za 2 milióny a keď vystrelí, predajú ho za 20-30 miliónov,“ priblížil Sauer na zraze v Šamoríne.

V „áčku“ Žiliny pôsobil od januára 2023 a v 87 zápasoch strelil 14 gólov - z toho tri v tejto sezóne na NFŠ. Dvadsaťročný stredopoliar dúfa, že mu na tomto štadióne vydrží forma aj proti Španielsku a Rumunsku (17.6.). Verí vo vypredaný štadión „Na Tehelnom poli som bol v tejto sezóne úspešný - tri góly za tri zápasy. Hráme na najkrajšom štadióne na Slovensku, dúfam, že bude plný, pretože som to ešte nezažil," povedal Sauer.

Dvadsaťjednotku čaká prvý ostrý zápas od septembra 2022, keď nezvládla baráž o postup na predošlé ME proti Ukrajine. „Dva roky sme nemali súťažný zápas, ale rok a pol sme hrali s veľkými futbalovými krajinami. Na to, že to bola príprava, boli tie zápasy super. Je tu super kolektív, takže som sa na to veľmi tešil," zhodnotil Sauer.