Chelsea prišla o kľúčového hráča, Maresca chce náhradu: Snažíme sa nájsť riešenie

Levi Colwill
Levi Colwill (Autor: SITA/AP)
SITA|15. aug 2025 o 16:52
ShareTweet0

hľadá náhradu za kľúčového stopéra.

LONDÝN. Tréner Enzo Maresca z londýnskeho futbalového klubu FC Chelsea priznal, že jeho tím potrebuje posilniť obranu po zranení Leviho Colwilla. Ten si v príprave poranil predný krížny väz a vynechá väčšinu sezóny.

Na úvod Premier League proti Crystal Palace by mali v strede defenzívy nastúpiť Tosin Adarabioyo a Trevoh Chalobah.

"Levi bol pre nás v minulej sezóne nesmierne dôležitý, najmä pre spôsob, akým chceme hrať. Viackrát sme povedali, že dokážeme vytvárať šance a útočiť, ak budeme správne budovať hru. Levi bol veľkou súčasťou nášho rozostavenia a teraz je mimo,“ povedal Maresca pred víkendom.

"Snažíme sa nájsť riešenie v rámci tímu, ale klub presne vie, čo si myslím. Myslím, že potrebujeme stopéra. Máme fantastický káder, sme s ním spokojní, ale keď je otvorené prestupové okno, môže sa stať čokoľvek,“ doplnil.

Maresca odmietol hrať "mentálne hry" s konkurenciou, keďže FC Liverpool a jeho tréner Arne Slot označili Chelsea za favorita na titul. "Nerobím si starosti s tým, čo hovoria iní. Sústreďujem sa na hráčov a ich zlepšovanie,“ dodal.

FC Chelsea sa po triumfe na majstrovstvách sveta klubov vrátil k príprave. "Máme len krátku prestávku, ale budeme sa snažiť byť pripravení. Momentálne nemáme odpoveď, pretože je to nová situácia,“ uzavrel Maresca.

Premier League

    Levi Colwill
    Levi Colwill
    Chelsea prišla o kľúčového hráča, Maresca chce náhradu: Snažíme sa nájsť riešenie
    dnes 16:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Chelsea prišla o kľúčového hráča, Maresca chce náhradu: Snažíme sa nájsť riešenie