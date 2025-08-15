Chelsea prišla o kľúčového hráča, Maresca chce náhradu: Snažíme sa nájsť riešenie

LONDÝN. Tréner Enzo Maresca z londýnskeho futbalového klubu FC Chelsea priznal, že jeho tím potrebuje posilniť obranu po zranení Leviho Colwilla. Ten si v príprave poranil predný krížny väz a vynechá väčšinu sezóny.
Na úvod Premier League proti Crystal Palace by mali v strede defenzívy nastúpiť Tosin Adarabioyo a Trevoh Chalobah.
"Levi bol pre nás v minulej sezóne nesmierne dôležitý, najmä pre spôsob, akým chceme hrať. Viackrát sme povedali, že dokážeme vytvárať šance a útočiť, ak budeme správne budovať hru. Levi bol veľkou súčasťou nášho rozostavenia a teraz je mimo,“ povedal Maresca pred víkendom.
"Snažíme sa nájsť riešenie v rámci tímu, ale klub presne vie, čo si myslím. Myslím, že potrebujeme stopéra. Máme fantastický káder, sme s ním spokojní, ale keď je otvorené prestupové okno, môže sa stať čokoľvek,“ doplnil.
Maresca odmietol hrať "mentálne hry" s konkurenciou, keďže FC Liverpool a jeho tréner Arne Slot označili Chelsea za favorita na titul. "Nerobím si starosti s tým, čo hovoria iní. Sústreďujem sa na hráčov a ich zlepšovanie,“ dodal.
FC Chelsea sa po triumfe na majstrovstvách sveta klubov vrátil k príprave. "Máme len krátku prestávku, ale budeme sa snažiť byť pripravení. Momentálne nemáme odpoveď, pretože je to nová situácia,“ uzavrel Maresca.