Za Trnavu odohral na začiatku plnú minutáž. Klub poslal mladíka na hosťovanie k poslednému tímu

Slovenský futbalista Marek Ujlaky odišiel na hosťovanie z FC Spartak Trnava do MFK Skalica.
Posledný tím priebežnej tabuľky Niké ligy zo Záhoria o tom informoval v piatok na svojom webe.
Ujlaky bol na začiatku sezóny pevnou súčasťou základnej zostavy Spartaka, keď odohral plnú minutáž v úvodných štyroch zápasoch v najvyššej slovenskej súťaži.
Zvyšok jesennej časti však 22-ročný stredný obranca vynechal pre zranenie.
Zverenci Romana Hudeca privítajú v sobotu o 15.30 h Michalovce.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body