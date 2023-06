Prekvapivá nominácia Hamšíka šokovala aj hráčov. Kucka: Bol som zaskočený

Okrem neho sa však pred zrakom hlavného trénera Francesca Calzonu budú chcieť v dobrom svetle ukázať traja členovia výberu do 20 rokov, ktorí sa počas uplynulého víkendu vrátili z MS v Argentíne.

ŠAMORÍN. Kemp slovenskej futbalovej reprezentácie pred júnovým dvojzápasom kvalifikácie ME 2024 absolvuje v Šamoríne 29 hráčov.

Myslím si však, že je snom každého hráča tu byť, veľmi si to vážim. Verím tomu, že trénera nesklamem," uviedol Kóša počas pondelkového mediálneho termínu reprezentácie.

Na tréningovom kempe sa zúčastnia aj skúsení hráči vrátane Martina Dúbravku, Petra Pekaríka, Róberta Maka či Juraja Kucku, ktorý sa vyjadril k netradičnému času tréningového kempu: "Musíme to rešpektovať. Nebolo to kedysi tak, ale my s tým neurobíme nič.

Musíme sa na to pripraviť a ísť do tréningov s chuťou a pripraviť sa na dôležité zápasy," citoval Kucku oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

VIDEO: Reakcia hráčov na prípravný kemp