Útočník nováčika hodnotí jeseň pozitívne. Medzi svoju najkrajšiu futbalovú spomienku radí postup

Futbalisti MFK Spartak Medzev v súčasnosti pôsobia v TIPOS 3. lige Východ.
Ako nováčik sa im darí veľmi dobre – po jesennej časti sú na šiestom mieste tabuľky s bilanciou 13 zápasov, 5 výhier, 4 remízy a 4 prehry, skóre 29:23 a 19 bodmi.
O tom, ako sú v Spartaku spokojní s jesennou časťou, ale aj o všeličom inom, sme sa porozprávali s 29-ročným útočníkom MARCOM VELIKÝM.
Ako vyzerala a vyzerá vaša futbalová kariéra?
Futbal som začínal hrať v 10 rokoch v KAC Jednota Košice, neskôr som prestúpil do MFK Košice (dnes FC Košice), keďže som navštevoval športové gymnázium, kde chodila väčšina mojich spoluhráčov.
V 15 rokoch sme sa s rodinou presťahovali do Prahy, kde som hral v doraste FK Dukla Praha. Pri prechode do dospelého futbalu som nastúpil do SK Aritma Praha, pôsobiaceho v 4. českej lige (divízia A), a neskôr som hral v kluboch FK Kolín a FK Zbuzany, väčšinou v 3. a 4. lige.
Českú 4. ligu by som kvalitou prirovnal k našej 3. lige – futbal aj ihriská sú na vyššej úrovni a aj práca s mládežou je lepšia.
V Prahe som si našiel aj priateľku (dnes manželku) a po ukončení vysokej školy som začal na diaľku pracovať v rodinnej firme na Slovensku.
Bola to však náročná kombinácia, a tak sme sa rozhodli presťahovať. Posledný rok v Česku som hral 5. ligu, keďže som vedel, že sa budeme sťahovať a vyššiu súťaž by som časovo nezvládal.
Po presťahovaní na Slovensko som krátko hral za Ľubotice, no kvôli dochádzaniu som prestúpil na pol sezóny do Košickej Novej Vsi (vtedy ešte 4. liga). Následne prišla ponuka z Kechneca, kde som pôsobil 1,5 sezóny, a potom ponuka z Medzeva, kde hrávam už tretiu sezónu.
Na ktoré obdobie vo svojej kariére spomínate najradšej?
Rád spomínam na pôsobenie v Česku, ktoré ma futbalovo veľmi posunulo. Skvelá bola aj partia v Kechneci, no postupne sa hráči presúvali do iných klubov, a keď prišla ponuka z Medzeva, rozhodol som sa prestúpiť.
Jednou z najkrajších futbalových spomienok je výhra 4. ligy s Medzevom a postup do vyššej súťaže – ligu som predtým ešte nevyhral, bol to jeden z mojich cieľov a skvelý pocit ho dosiahnuť.
Pre súčasný klub som sa rozhodol z viacerých dôvodov. Hlavný bol, že som chcel hrať o horné priečky 4. ligy, a vedel som, že Medzev má na to tím aj ambície.
Ako hodnotíte účinkovanie mužstva v jesennej časti?
Na nováčika hodnotím jesennú časť celkom pozitívne, hoci vieme, že sme mohli mať 3-4 body viac. Zbytočne sme ich stratili najmä v závere zápasov – napríklad v prvom domácom zápase so Stropkovom sme vyhrávali 2:1 až do poslednej minúty, no súper vyrovnal. Podobne zápas v Snine, kde sme viedli 1:3, po sporne odpískanej penalte a jej využití súperom sme nakoniec prehrali 4:3.
Negatívne nás ovplyvnilo aj zranenie nášho útočníka Vilkovského, ktorý je jednou z opôr. Na druhej strane bolo veľa pozitív – zápasy, ktoré sme dokázali otočiť, ako napríklad proti béčku FC Košice, kde sme tri minúty pred koncom prehrávali 3:1 a napokon vyrovnali v poslednej minúte nadstaveného času. Každý hráč nechal na ihrisku všetko.
Pozitívne hodnotím aj tréningovú dochádzku a skvelú partiu v tíme. Celkovo sme hrali kombinačný futbal, nebáli sme sa žiadneho súpera a strieľali veľa gólov. Zároveň musíme zapracovať na defenzíve a minimalizovať zbytočné góly.
Ako ste prežívali náročné zápasy?
Ťažké bolo najmä prvé stretnutie v Spišskej Novej Vsi, kde sme si nevedeli presne predstaviť úroveň súťaže. Súper hral výborne a vyhral zaslúžene, no hrali sme vyrovnaný zápas a pre divákov to bol pekný futbal. Zistili sme, že musíme robiť veci rýchlejšie a efektívnejšie.
Tretia liga je rýchlejšia, súbojovejšia a každá chyba sa trestá. Naša kvalita a skúsenosti však umožnili držať krok s lepšími mužstvami. Organizácia súťaže, rozdelenie na východný región, je navyše pohodlnejšie – menej cestovania a známe tímy.
Ako hodnotíte vlastnú jesennú časť?
Bolo to zložité, lebo som bol menej herne vyťažený než minulú sezónu. Po postupe prišla aj konkurencia a každý hráč musí bojovať o miesto v zostave. Boli zápasy, kde som hral podľa predstáv, aj také, kde to nevyšlo úplne ideálne.
Verím, že zimná príprava nám dá priestor zabojovať o miesto v zostave. Chcem hrať v 3. lige a udržať si úroveň. Plán do odvetnej časti je odtrénovať prípravu čo najlepšie, pripraviť sa na jarnú časť a získať viac bodov ako na jeseň. Cieľom je skončiť v hornej polovici tabuľky, čo je so súčasným tímom reálne.