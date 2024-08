Jeho odchod z Nemecka bol emotívny. Reus si našiel nové pôsobisko

"To, že sa Marco, dvojnásobný bundesligový futbalista roka, pripojil ku Galaxy po tom, čo celú svoju kariéru odohral v Nemecku, je dôkazom projektu, ktorý v klube naďalej budujeme," povedal generálny manažér LA Galaxy Will Kuntz.

Tridsaťpäťročný Reus opustil Borussiu Dortmund na konci minulej sezóny po 12 rokoch strávených v bundesligovom klube a do amerického tímu prichádza ako voľný hráč.

Reus strelil za Dortmund 170 gólov v 429 zápasoch a päť rokov do roku 2023 bol kapitánom tímu, s ktorým získal dva Nemecké poháre. V 48 vystúpeniach skóroval aj 15-krát za Nemecko.

"Je to osvedčený víťaz a líder, ktorého talent a vízia hry sa bez problémov začlenia do skupiny, keď sa budeme pripravovať na reštart ligy a vstup do play-off," povedal tréner Galaxy Greg Vanney.

LA Galaxy sú na čele Západnej konferencie a najbližší zápas odohrajú 25. augusta doma s Atlantou United. Dohoda znamená, že Reus bude v klube pôsobiť do konca sezóny 2026.