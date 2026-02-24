Hanckov hviezdny spoluhráč rokuje o odchode. V hre je prestup do zámorskej súťaže

Futbalový majster sveta z roku 2018 Antoine Griezmann by mohol opustiť Atlético Madrid a zamieriť do zámorskej ligy MLS.
Podľa agentúry AFP tridsaťštyriročný útočník rokuje s Orlandom. Prestupové okno v MLS sa zatvorí 26. marca. Znovu sa otvorí 13. júla.
Griezmann je v Atléticu na druhom angažmáne od roku 2021, keď najprv hosťoval z Barcelony a potom spečatil návrat prestupom.
Celkovo už v madridskom celku odohral počas desiatich sezón 480 súťažných zápasov a s 210 gólmi je najlepším strelcom v histórii klubu. Aj keď v tomto ročníku nie je stálym hráčom základnej zostavy, dal v 35 stretnutiach 12 gólov.
Pri predchádzajúcom angažmáne v Atléticu slávil triumf v Európskej lige (2018) a hral finále Ligy majstrov (2016). V drese španielskeho klubu aktuálne pôsobí aj slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2022 a európskeho šampionátu 2016 predvlani ukončil reprezentačnú kariéru, kde sa jeho bilancia zastavila na 137 zápasoch a 44 góloch.