Hanckov hviezdny spoluhráč rokuje o odchode. V hre je prestup do zámorskej súťaže

Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann. (Autor: TASR/AP)
24. feb 2026 o 10:30
V madridskom celku odohra 480 súťažných zápasov a s 210 gólmi je najlepším strelcom v histórii klubu.

Futbalový majster sveta z roku 2018 Antoine Griezmann by mohol opustiť Atlético Madrid a zamieriť do zámorskej ligy MLS.

Podľa agentúry AFP tridsaťštyriročný útočník rokuje s Orlandom. Prestupové okno v MLS sa zatvorí 26. marca. Znovu sa otvorí 13. júla.

Griezmann je v Atléticu na druhom angažmáne od roku 2021, keď najprv hosťoval z Barcelony a potom spečatil návrat prestupom.

Celkovo už v madridskom celku odohral počas desiatich sezón 480 súťažných zápasov a s 210 gólmi je najlepším strelcom v histórii klubu. Aj keď v tomto ročníku nie je stálym hráčom základnej zostavy, dal v 35 stretnutiach 12 gólov.

Pri predchádzajúcom angažmáne v Atléticu slávil triumf v Európskej lige (2018) a hral finále Ligy majstrov (2016). V drese španielskeho klubu aktuálne pôsobí aj slovenský reprezentant Dávid Hancko.

Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2022 a európskeho šampionátu 2016 predvlani ukončil reprezentačnú kariéru, kde sa jeho bilancia zastavila na 137 zápasoch a 44 góloch.

