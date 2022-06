Marcelo sa rozlúčil s Realom v slzách, chce však pokračovať v kariére

"Keď som podpísal zmluvu s Realom, myslel som na to, že v tomto klube sa môžem prepracovať na úplný vrchol. Teraz odchádzam ako najdekorovanejší hráč v histórii Realu," uviedol Marcelo, ktorý sa neubránil slzám.

"Nemám pocit, že by som Realu dal naveky zbohom. Ak si budem chcieť pozrieť nejaký jeho domáci zápas a nedostanem lístok, mohli by nastať problémy," zažartoval si Brazílčan.

Marcelo zdôraznil, že ešte nemieni zavesiť kopačky na klinec.

"Myslím si, že ešte nepatrím do futbalového dôchodku a stále mám čo ponúknuť. Nemal by som problém nastúpiť ani proti Realu, veď som veľký profesionál. Uvidíme, čo prinesú najbližšie týždne, no nevylučujem, že zostanem v Európe."