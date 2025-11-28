Betis si poistil služby skúseného Čiľana. Na lavičku prišiel pred piatimi rokmi

Manuel Pellegrini, archívna snímka.
Manuel Pellegrini, archívna snímka. (Autor: SITA/AP)
ČTK|28. nov 2025 o 14:28
ShareTweet0

Je klubovým rekordérom v počte odkoučovaných duelov v španielskej lige aj európskych pohároch.

Futbalistov Betisu Sevilla povedie aj v budúcej sezóne Manuel Pellegrini.

Sedemdesiatdvaročný Čiľan sa dohodol s vedením klubu na predĺžení zmluvy do júna 2027. Finalista Konferenčnej ligy to oznámil na klubovom webe.

Pellegrini prišiel do Betisu pred piatimi rokmi a v roku 2022 s ním vyhral Španielsky pohár. Na konte má 275 súťažných zápasov a je klubovým rekordérom v počte odkoučovaných duelov v španielskej lige aj európskych pohároch.

Aktuálne je Betis na piatom mieste La Ligy.

Juhomerická trénerská legenda si v Seville ešte predĺži svoje najdlhšie angažmán v kariére. V minulosti Pellegrini viedol okrem iného River Plate, Villarreal, Real Madrid, West Ham či Manchester City, s ktorým vyhral Premier League.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Wojciech Szczesny.
    Wojciech Szczesny.
    Brankár Barcelony drží nechcený rekord. Žiadny hráč klubu nemal toľko nadmerného tuku
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Betis si poistil služby skúseného Čiľana. Na lavičku prišiel pred piatimi rokmi