Betis si poistil služby skúseného Čiľana. Na lavičku prišiel pred piatimi rokmi

Futbalistov Betisu Sevilla povedie aj v budúcej sezóne Manuel Pellegrini.
Sedemdesiatdvaročný Čiľan sa dohodol s vedením klubu na predĺžení zmluvy do júna 2027. Finalista Konferenčnej ligy to oznámil na klubovom webe.
Pellegrini prišiel do Betisu pred piatimi rokmi a v roku 2022 s ním vyhral Španielsky pohár. Na konte má 275 súťažných zápasov a je klubovým rekordérom v počte odkoučovaných duelov v španielskej lige aj európskych pohároch.
Aktuálne je Betis na piatom mieste La Ligy.
Juhomerická trénerská legenda si v Seville ešte predĺži svoje najdlhšie angažmán v kariére. V minulosti Pellegrini viedol okrem iného River Plate, Villarreal, Real Madrid, West Ham či Manchester City, s ktorým vyhral Premier League.