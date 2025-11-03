Neuer má platnú zmluvu len do konca sezóny. Chceme počkať na správny čas, vraví Bayern

MNÍCHOV. Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayernu Mníchov chce s predĺžením kontraktu pre Manuela Neuera počkať na ten správny čas.
Dlhoročný brankár nemeckého giganta má zmluvu platnú do konca júna 2026. V médiách sa už objavili špekulácie o tom, či sa s klubom dohodne na pokračovaní spolupráce.
Majster sveta z roku 2014, ktorý v marci oslávi svoje 40. narodeniny, je jednotkou bavorského klubu od roku 2011.
„Rovnako ako pri ostatných hráčoch sa chceme sústrediť na šport a na naše výsledky. Manuel nie je pod tlakom a o zmluve sa budeme rozprávať v ten správny čas,“ povedal o novej zmluve pre Neuera generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen.
Najvyšší predstavitelia klubu sa v nedeľu stretli na tradičnom valnom zhromaždení. Okrem iného sa rozhodovalo aj o poste prezidenta úradujúceho majstra, na ďalšie tri roky sa ním stal Herbert Hainer.
Ten prebral pozíciu v roku 2019, vo voľbách získal takmer 96 percent hlasov. Správu priniesla agentúra DPA.