Neuer má platnú zmluvu len do konca sezóny. Chceme počkať na správny čas, vraví Bayern

Manuel Neuer attends počas tréningovej jednotky.
Manuel Neuer attends počas tréningovej jednotky. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. nov 2025 o 13:09
Majster sveta z roku 2014 v marci oslávi svoje 40. narodeniny.

MNÍCHOV. Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayernu Mníchov chce s predĺžením kontraktu pre Manuela Neuera počkať na ten správny čas.

Dlhoročný brankár nemeckého giganta má zmluvu platnú do konca júna 2026. V médiách sa už objavili špekulácie o tom, či sa s klubom dohodne na pokračovaní spolupráce.

Majster sveta z roku 2014, ktorý v marci oslávi svoje 40. narodeniny, je jednotkou bavorského klubu od roku 2011.

„Rovnako ako pri ostatných hráčoch sa chceme sústrediť na šport a na naše výsledky. Manuel nie je pod tlakom a o zmluve sa budeme rozprávať v ten správny čas,“ povedal o novej zmluve pre Neuera generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen.

Najvyšší predstavitelia klubu sa v nedeľu stretli na tradičnom valnom zhromaždení. Okrem iného sa rozhodovalo aj o poste prezidenta úradujúceho majstra, na ďalšie tri roky sa ním stal Herbert Hainer.

Ten prebral pozíciu v roku 2019, vo voľbách získal takmer 96 percent hlasov. Správu priniesla agentúra DPA.

