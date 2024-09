Manchester United premrhal svoju šancu. Ten Hag nešetril kritikou na svojich hráčov

BRATISLAVA. Tréner Manchesteru United Erik ten Hag uviedol, že jeho tím neudržal koncentráciu v stredajšom remízovom zápase 1:1 v Európskej lige proti FC Twente a mal tlačiť na to, aby zničil súpera skôr, než dostal šancu vyrovnať.

Dánsky stredopoliar Christian Eriksen poslal United do vedenia v prvom polčase na Old Trafford, no bol tiež zodpovedný za vyrovnávací gól Twente v 68. minúte.