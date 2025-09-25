Man United lovia talenty. Dohodli sa na prestupe sedemnásťročného Kolumbijčana

Cristian Orozco
Cristian Orozco (Autor: X/Pipe Sierra)
TASR|25. sep 2025 o 15:36
Je kapitánom mládežníckej reprezentácie.

LONDÝN. Anglický futbalový klub Manchester United dosiahol dohodu o prestupe kapitána reprezentácie Kolumbie do 17 rokov Cristiana Orozca.

Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.

„Červení diabli“ rozhodili siete po celom svete, aby budovali tím pre budúcnosť, ale aj súčasnosť.

Začiatkom roka angažovali 18-ročného Diega Leona z paraguajského klubu Cerro Porteño a teraz sa dohodli aj na príchode Orozca.

Sedemnásťročný stredopoliar hrá vo svojej rodnej krajine za Fortalezu a v apríli doviedol kolumbijskú reprezentáciu do 17 rokov ako kapitán až do finále juhoamerického šampionátu.

Orozco sa k United pripojí, keď v júli dovŕši 18 rokov.

