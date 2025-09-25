Man United lovia talenty. Dohodli sa na prestupe sedemnásťročného Kolumbijčana

LONDÝN. Anglický futbalový klub Manchester United dosiahol dohodu o prestupe kapitána reprezentácie Kolumbie do 17 rokov Cristiana Orozca.
Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.
„Červení diabli“ rozhodili siete po celom svete, aby budovali tím pre budúcnosť, ale aj súčasnosť.
Začiatkom roka angažovali 18-ročného Diega Leona z paraguajského klubu Cerro Porteño a teraz sa dohodli aj na príchode Orozca.
Sedemnásťročný stredopoliar hrá vo svojej rodnej krajine za Fortalezu a v apríli doviedol kolumbijskú reprezentáciu do 17 rokov ako kapitán až do finále juhoamerického šampionátu.
Orozco sa k United pripojí, keď v júli dovŕši 18 rokov.