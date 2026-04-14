Tréner Leedsu označil triumf nad Manchestrom United za veľký krok vpred. Carrick zostáva pozitívny

Futbalisti Leedsu United po triumfe na Old Trafford.
Futbalisti Leedsu United po triumfe na Old Trafford. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. apr 2026 o 10:46
Futbalisti Leedsu United zvíťazili na Old Trafford po 45 rokoch.

Futbalisti Leedsu United zaznamenali v boji o udržanie sa v najvyššej anglickej súťaži historické víťazstvo.

V pondelkovom stretnutí 32. kola Premier League zdolali Manchester United 2:1 a na Old Trafforde triumfovali prvýkrát po 45 rokoch.

Zverenci trénera Daniela Farkea si v prvom polčase vypracovali dvojgólový náskok po zásahoch švajčiarskeho krídelníka Noaha Okafora.

„Červení diabli“ hrali od 56. minúty v početnej nevýhode po vylúčení Lisandra Martineza, ale výsledok ešte korigoval Casemiro.

„Som hrdý na chlapcov, podali fantastický výkon. Momentálne sme v kritickom období sezóny a je dôležité udržať nervy na uzde a držať sa svojho plánu.

Myslím si, že je to prvé víťazstvo tu za viac ako 40 rokov. Je to úžasné a, samozrejme, veľký krok vpred,“ citovala Farkea agentúra AFP.

VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Leeds United

Musíme zostať pokorní, hovorí tréner

Leeds ukončil v lige šesťzápasovú šnúru bez víťazstiev a v tabuľke mu patrí 15. pozícia o šesť bodov nad pásmom zostupu.

„Je to znak toho, prečo by sme mali byť z hľadiska výkonu v oveľa lepšej pozícii. Tento tím podával počas celej sezóny neuveriteľné výkony. Víťazstvo je vždy dobré pre náladu a sebavedomie. Pre tabuľku tiež,“ pokračoval Farke, ktorý vlani doviedol mužstvo k triumfu v druholigovej Championship a postupu do najvyššej súťaže.

Trojnásobní anglickí šampióni (1969, 1974, 1992) sa tiež môžu tešiť na prvú účasť v semifinále FA Cupu od roku 1987. V nedeľu 26. apríla sa vo Wembley predstavia proti Chelsea.

„Musíme zostať pokorní. Nie sme dokonalí a nie sme hotový produkt. Sme na dobrej ceste smerom k dosiahnutiu niečoho naozaj pozitívneho v tejto sezóne,“ dodal Farke.

Tréner Leedsu United Daniel Farke sa teší z výhry nad Manchestrom United.
Tréner Leedsu United Daniel Farke sa teší z výhry nad Manchestrom United. (Autor: TASR/AP)

Carrick: Zatiaľ sme urobili veľa dobrých vecí

Jeho náprotivok Michael Carrick trval na tom, že Manchester má napriek prehre našliapnuté k dobrému zakončeniu sezóny. „Červení diabli“ zostali na treťom mieste tabuľky o skóre pred štvrtou Aston Villou.

„Musím povedať, že nech sa dnes večer stalo čokoľvek, nezmení to môj názor na to, kým sme ako tím.

Mentalita a osobnosti chlapcov, ktorí chcú, aby sa im darilo a snažia sa zo seba dať všetko, o tom som nikdy nepochyboval a ani nebudem. Zatiaľ sme urobili veľa dobrých vecí a určite ich musíme robiť viac,“ konštatoval Carrick, ktorý mužstvo prevzal v januári po tom, ako klub ukončil spoluprácu s Portugalčanom Rubenom Amorimom.

    Futbalisti Leedsu United po triumfe na Old Trafford.
    Futbalisti Leedsu United po triumfe na Old Trafford.
    Tréner Leedsu označil triumf nad Manchestrom United za veľký krok vpred. Carrick zostáva pozitívny
