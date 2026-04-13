VIDEO: Leeds uspel na Old Trafforde po 45 rokoch. Domácemu tímu nepomohol gól Brazílčana

Premier League - 32. kolo
Manchester United - Leeds United 1:2 (0:2)
Góly: 69. Casemiro – 5. a 29. Okafor
Futbalisti Leedsu ukončili po šiestich zápasoch sériu bez víťazstva v Premier League výhrou 2:1 na ihrisku Manchestru United v dohrávke 32. kola.
Na Old Trafford zvíťazil Leeds v anglickej lige prvýkrát po 45 rokoch.
Hosťujúci zverenci trénera Daniela Farkeho viedli už po polhodine o dva góly po presných zakončeniach švajčiarskeho útočníka Noaha Okafora, ktorý využil nedôrazné bránenie Manchestru.
V druhom polčase zbrzdil snahu domácich o obrat Lisandro Martínez, ktorý bol v 56. minúte vylúčený za to, že vo vzdušnom súboji zatiahol za vlasy Dominica Calverta-Lewina.
Tímu trénera Michaela Carricka dal nádej na bodový zisk znížením v 69. min Casemiro, jeho ďalšiu "gólovú" hlavičku päť minút pred koncom riadnej hracej doby ale zablokoval na bránkovej čiare Calvert-Lewin.
Leeds vďaka výhre získal na pätnástom mieste tabuľky šesťbodový náskok na pásmo zostupu. Manchester zostal tretí o skóre pred Aston Villou