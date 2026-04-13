VIDEO: Leeds uspel na Old Trafforde po 45 rokoch. Domácemu tímu nepomohol gól Brazílčana

Noah Okafor z Leedsu oslavuje po strelení gólu počas zápasu medzi Manchesterom United a Leedsom.
Noah Okafor z Leedsu oslavuje po strelení gólu počas zápasu medzi Manchesterom United a Leedsom. (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. apr 2026 o 23:16
ShareTweet0

Oba góly dosiahol švajčiarsky útočník Noah Okafor.

Premier League - 32. kolo

Manchester United - Leeds United 1:2 (0:2)

Góly: 69. Casemiro – 5. a 29. Okafor

Futbalisti Leedsu ukončili po šiestich zápasoch sériu bez víťazstva v Premier League výhrou 2:1 na ihrisku Manchestru United v dohrávke 32. kola.

Na Old Trafford zvíťazil Leeds v anglickej lige prvýkrát po 45 rokoch.

Hosťujúci zverenci trénera Daniela Farkeho viedli už po polhodine o dva góly po presných zakončeniach švajčiarskeho útočníka Noaha Okafora, ktorý využil nedôrazné bránenie Manchestru.

VIDEO: Druhý gól Okafora proti Manchestru

V druhom polčase zbrzdil snahu domácich o obrat Lisandro Martínez, ktorý bol v 56. minúte vylúčený za to, že vo vzdušnom súboji zatiahol za vlasy Dominica Calverta-Lewina.

VIDEO: Vylúčenie Martíneza, ťahal súpera za vlasy

Tímu trénera Michaela Carricka dal nádej na bodový zisk znížením v 69. min Casemiro, jeho ďalšiu "gólovú" hlavičku päť minút pred koncom riadnej hracej doby ale zablokoval na bránkovej čiare Calvert-Lewin.

VIDEO: Gól Casemira na 1:2

Leeds vďaka výhre získal na pätnástom mieste tabuľky šesťbodový náskok na pásmo zostupu. Manchester zostal tretí o skóre pred Aston Villou

Tabuľka Premier League

Premier League

    Noah Okafor z Leedsu oslavuje po strelení gólu počas zápasu medzi Manchesterom United a Leedsom.
    Noah Okafor z Leedsu oslavuje po strelení gólu počas zápasu medzi Manchesterom United a Leedsom.
    VIDEO: Leeds uspel na Old Trafforde po 45 rokoch. Domácemu tímu nepomohol gól Brazílčana
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»VIDEO: Leeds uspel na Old Trafforde po 45 rokoch. Domácemu tímu nepomohol gól Brazílčana