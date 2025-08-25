United čelia kritike už na začiatku sezóny. Fernandes si sype popol na hlavu

LONDÝN. Futbalisti Manchestru United neprežívajú ideálny vstup do novej sezóny v Premier League.
Po prehre s Arsenalom Londýn dokázali len remizovať na trávniku Fulhamu (1:1), keď okrem iného doplatili na nepremenený pokutový kop Bruna Fernandesa.
Skúsený portugalský tvorca hry mohol v prvom polčase dostať hostí do vedenia, ale úplne minul bránu. Pre Fernandesa to bola prvá nepremenená penalta od decembra 2023.
„Mali sme šance a možnosti uspieť v tomto zápase. Dostali sme sa do vedenia, ale potom sme inkasovali zo situácie, ktorú sme počas celého duelu celkom dobre kontrolovali. Veľmi frustrujúce, že sme neuspeli.
Ku môjmu nepremenenému pokutovému kopu neexistuje ospravedlnenie, loptu som kopol veľmi zle. Musíme pochopiť, čo je potrebné zlepšiť, aby sme ako tím začali zbierať víťazstvá,“ uviedol kapitán United v rozhovore pre Sky Sports.
VIDEO: Zostrih zápasu Fulham - Manchester United
O oba presné zásahy sa postaral domáci tím, v 58. minúte sa pri rohovom kope v podaní Bryana Mbeuma odrazila lopta do siete od chrbta Rodriga Muniza a Manchester viedol 1:0. Vyrovnanie a zisk bodu zariadil v 73. minúte Emile Smith Rowe. Fulham tak ukončil osemzápasovú domácu sériu prehier s týmto súperom.
„Manchester začal lepšie ako my, ale postupne sme ich začali veľmi dobre kontrolovať. Nedali sme im priveľa priestoru, ale napokon skórovali. Od chalanov prišla v ťažkom momente zápasu skvelá reakcia. Som hrdý na fanúšikov, že boli s tímom do samotného konca. Je dôležité odštartovať doma za tri body, ale treba si uvedomiť, že sme čelili veľkoklubu,“ povedal tréner Fulhamu Marco Silva.
Na Manchester sa podľa očakávania valí kritika za hru pod taktovkou trénera Rubena Amorima. Posily do útoku sa zatiaľ nedokázali gólovo presadiť v súťažných zápasoch, okrem toho sa spomínajú neuspokojivé výkony brankárov.
„Vieme, že dokážeme byť lepší, ale najdôležitejšie pre mňa je, že sa snažíme. Myslím si, že po góle sme až priveľmi rozmýšľali nad výsledkom. Tento tím potrebuje vyhrávať, takže sa musíme koncentrovať na výkon. Po góle sme mali viac tlačiť, no nehrali sme v tom momente múdro.
Chceme vyhrávať, ale hráči sú len ľudia. Musia riešiť rôzne veci, všetko čítajú a vedia, čo je potrebné k tomu, aby boli lepší. Som si istý, že získame mnoho výhier,“ vravel kouč United v rozhovore pre klubovú televíziu.