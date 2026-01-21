Šľachetné gesto hráčov Citizens. Po výbuchu v Nórsku vrátia fanúšikom peniaze

Hráči Manchestru City.
Hráči Manchestru City. (Autor: TASR/NTB via AP)
TASR|21. jan 2026 o 18:13
ShareTweet0

Na stretnutie vycestovalo 374 priaznivcov Manchestru City.

Futbalisti Manchestru City sa rozhodli vrátiť peniaze za lístky fanúšikom, ktorí vycestovali na utorkový zápas Ligy majstrov na pôde Bodö/Glimt. „Citizens“ v ňom podľahli nórskemu tímu 1:3.

Anglický klub v stredu vydal vyhlásenie od skupiny kapitánov, ktorá pozostáva z Bernarda Silvu, Rubena Diasa, Rodriho a Erlinga Haalanda.

VIDEO: Zostrih zápasu FK Bodø/Glimt - Manchester City

„Vieme, ako veľmi sa fanúšikovia obetujú, aby nás mohli podporiť. Nebolo jednoduché sa na tento zápas dostať a oni pri nás stáli v mrazivých teplotách aj napriek nášmu zlému výkonu na ihrisku.

Vrátiť im peniaze za lístky je to najmenej, čo môžeme spraviť,“ citovala zo stanoviska hráčov agentúra DPA.

Svetová senzácia: Outsider za polárnym kruhom rozobral svetového giganta
Súvisiaci článok
Svetová senzácia: Outsider za polárnym kruhom rozobral svetového giganta

Na stretnutie vycestovalo 374 priaznivcov City, pričom každý z nich zaplatil za lístok približne 25 libier.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráči Manchestru City.
    Hráči Manchestru City.
    Šľachetné gesto hráčov Citizens. Po výbuchu v Nórsku vrátia fanúšikom peniaze
    dnes 18:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Šľachetné gesto hráčov Citizens. Po výbuchu v Nórsku vrátia fanúšikom peniaze