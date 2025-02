Vypli. Sebavedomie anglického giganta je zničené, je takmer po všetkom, tvrdí legenda

BRATISLAVA. „Real Madrid ukázal tvár európskeho šampióna. Bol to jeho najlepší výkon v tejto sezóne,“ napísal denník Marca.

„Za stavu 2:2 by ste ešte mali nádej. Ale ak teraz nepostúpi Real Madrid, bude to absolútny zázrak. Sebavedomie Manchestru City bude absolútne zničené. Je takmer po všetkom - nie celkom po všetkom, ale takmer,“ vravel pre Amazon Prime Alan Shearer. Legendárny útočník nebol sám, čo odpísal anglického majstra.

„Starý Manchester City hrával každý týždeň 90 alebo 95 minút. Teraz sa zdá, že to už nedokážu. Neviem, čím to je, či jednoducho vypínajú, alebo je to len starnúcim tímom. Čím ste starší, tým ste unavenejší, a keď ste unavení, tým viac chýb robíte. Zdá sa, že jednoducho vypli,“ dodal Paul Merson, ďalší bývalý anglický reprezentant.

City je iba tieňom

Aj chýrny útočník Wayne Roone sa do tímu ospevovaného trénera Pepa Guardiolu pustil: „V hre Manchestru City bolo veľa naivity, najmä v závere zápasu. Dnes večer sa hráči na seba pozerali, takmer si neverili.“