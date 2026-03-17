ONLINE: Manchester City - Real Madrid dnes, osemfinále Ligy majstrov LIVE (odveta)

Futbalisti tímov Manchester City a Real Madrid dnes hrajú odvetný zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Real vyhral prvý duel 3:0 zásluhou hetriku Federica Valverdeho.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
ONLINE PRENOS: Manchester City - Real Madrid (Liga majstrov, osemfinále, 2. zápas, utorok, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
17.03.2026 o 21:00
Manchester City
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní odvetného zápasu osemfinále Ligy majstrov UEFA medzi Manchestrom City a Realom Madrid.
V prvom zápase osemfinále Manchester City a Real Madrid v Lige majstrov UEFA to bola suverénna noc pre Španielov. Real Madrid doma na Santiago Bernabéu vyhral 3:0, keď kapitán Federico Valverde strelil hat‑trick
Manchester City síce mal v úvode svoje momenty, ale nedokázal premeniť šance, zatiaľ čo Real Madrid bol mimoriadne efektívny a kontroloval priebeh zápasu.
Tento výsledok dáva Realu veľkú výhodu pred odvetou a stavia City pred náročnú úlohu, ak chcú stále myslieť na postup do štvrťfinále.
V prvom zápase osemfinále Manchester City a Real Madrid v Lige majstrov UEFA to bola suverénna noc pre Španielov. Real Madrid doma na Santiago Bernabéu vyhral 3:0, keď kapitán Federico Valverde strelil hat‑trick
Manchester City síce mal v úvode svoje momenty, ale nedokázal premeniť šance, zatiaľ čo Real Madrid bol mimoriadne efektívny a kontroloval priebeh zápasu.
Tento výsledok dáva Realu veľkú výhodu pred odvetou a stavia City pred náročnú úlohu, ak chcú stále myslieť na postup do štvrťfinále.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.