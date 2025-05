City chce vo finále FA Cupu zachrániť sezónu. Máme o čo hrať, vyzýva Haaland

Pred nadchádzajúcim súbojom proti Crystal Palace to povedal nórsky kanonier Erling Haaland.

V prebiehajúcom ročníku vypadli z najprestížnejšej klubovej súťaže sveta v play off o osemfinále a medzi najlepšou šestnástkou chýbali prvýkrát po 12 rokoch.

„Táto sezóna bola drsná. Nie je pekné prehrať toľko zápasov, je to nudné a nie je to zábavné. Preto ju musíme dobre zakončiť a získať trofej. Prebojovať sa do Wembley je dobrý zvyk a vždy je dôležité vyhrávať trofeje. Aj v takejto hroznej sezóne sa nám podarilo dosiahnuť finále FA Cupu a máme o čo hrať,“ citovala Haalanda agentúra AFP.

Dvadsaťštyriročný útočník sa v sobotu vrátil do zostavy po šiestich týždňoch, počas ktorých nehral pre problémy s členkom.

Sezónu City poznačilo viacero zranení, pričom najciteľnejšou je absencia úradujúceho držiteľa Zlatej lopty Rodriho, ktorý chýba od konca septembra. Podľa Haalanda to však pre klub s takými zdrojmi, aké má City k dispozícii, nemôže byť ospravedlnenie.

„Samozrejme, počas celej sezóny sme mali zranenia, ale nemali by sme hľadať výhovorky. Každý z nás nebol dosť dobrý a neboli sme vo svojej najlepšej forme. Keď nie ste v najlepšej forme, v tejto krajine nevyhráte zápasy, pretože je to tu náročné,“ dodal Nór.