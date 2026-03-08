VIDEO: Šok v anglickom pohári. Treťoligista vyradil tím z Premier League, vypadol aj Fulham

Hráči Port Vale oslavujú gól proti Sunderlandu.
Hráči Port Vale oslavujú gól proti Sunderlandu. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. mar 2026 o 17:07
Ten nestačil na Southampton.

Futbalisti FC Southampton sa v osemfinále anglického Pohára FA postarali o prekvapenie, keď vyradili FC Fulham 1:0. O triumfe „svätcov" na pôde účastníka Premier League rozhodol v prvej minúte nadstaveného času Ross Stewart, ktorý premenil pokutový kop.

So súťažou sa rozlúčil aj nováčik PL AFC Sunderland, ktorý nečakane prehral na ihrisku treťoligového Port Vale 0:1 po góle Bena Waineho.

Southamptonu sa po príchode trénera Tondu Eckerta darí a v tabuľke Championship sa približuje k priečkam zaručujúcim účasť v play off o postup do najvyššej anglickej súťaže, pripomenula agentúra AP. Momentálne figuruje na ôsmom mieste.

FA Cup - osemfinále:

Fulham - Southampton 0:1 (0:0)

Gól: 90.+1 Stewart (z 11 m)

Port Vale - Sunderland 1:0 (1:0)

Gól: 28. Waine

FA Cup

    dnes 17:07
