VIDEO: Šok v anglickom pohári. Treťoligista vyradil tím z Premier League, vypadol aj Fulham

Futbalisti FC Southampton sa v osemfinále anglického Pohára FA postarali o prekvapenie, keď vyradili FC Fulham 1:0. O triumfe „svätcov" na pôde účastníka Premier League rozhodol v prvej minúte nadstaveného času Ross Stewart, ktorý premenil pokutový kop.
So súťažou sa rozlúčil aj nováčik PL AFC Sunderland, ktorý nečakane prehral na ihrisku treťoligového Port Vale 0:1 po góle Bena Waineho.
Southamptonu sa po príchode trénera Tondu Eckerta darí a v tabuľke Championship sa približuje k priečkam zaručujúcim účasť v play off o postup do najvyššej anglickej súťaže, pripomenula agentúra AP. Momentálne figuruje na ôsmom mieste.
FA Cup - osemfinále:
Fulham - Southampton 0:1 (0:0)
Gól: 90.+1 Stewart (z 11 m)
Port Vale - Sunderland 1:0 (1:0)
Gól: 28. Waine