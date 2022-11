Futbalista vytiahol zbraň na rozhodcu. Dostal doživotný trest

K incidentu došlo ešte 7. novembra. Na sociálnej sieti si otec asistenta rozhodcu všimol fotografiu jedného z hráčov, ako stojí so zbraňou vedľa autovej čiary a mieri na arbitra. Čiarový rozhodca to oznámil vedeniu klubu, ktoré obratom informovalo Maďarskú futbalovú federáciu.

Podľa denníka La Gazzetta dello Sport dostal doživotný zákaz činnosti za to, že počas zápasu vytiahol zbraň na asistenta rozhodcu.

"Bol to len vtip, nemal som v úmysle niekomu ublížiť. Zbraň patrila synovi jedného z hráčov na ihrisku, je to len plastová hračka. V tej chvíli mi ani nenapadlo, aké následky môže mať neuvážený žart, aj som to hneď oľutoval.

Je mi to veľmi ľúto, bolo to mimoriadne hlúpe. Spôsobil som problémy ostatným, sebe a aj športu," povedal diskvalifikovaný futbalista.