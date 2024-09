ONLINE: Maďarsko U21 - Slovensko U21 dnes, priateľský zápas LIVE

Slovenská reprezentácia odohrá v septembrovom asociačnom termíne dva pripravné zápasy. Dnes odohrá duel na pôde Maďarska a v utorok sa predstaví na pôde Bieloruska.



Brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Tomáš Frühwald (MFK Ružomberok), Adam Danko (FK Železiarne Podbrezová)



Obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Martin Gomola (MFK Ružomberok), Jakub Jakubko (FC Košice), Patrik Leitner (MFK Chrudim), Dominik Javorček (MŠK Žilina), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Nicolas Šikula (MFK Dukla Banská Bystrica), Alexander Selecký (MFK Ružomberok)



Stredopoliari: Martin Šviderský (UD Almeria), Sebastián Nebyla (FK Jablonec), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Mario Sauer (MŠK Žilina), Dominik Hollý (FK Jablonec), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín)



Útočníci: Adrián Kaprálik (MŠK Žilina), Branislav Spáčil (Górnik Leczna), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Dominik Veselovský (MFK Dukla Banská Bystrica), Adam Tučný (MFK Ružomberok), Roman Čerepkai (FK Teplice), Timotej Jambor (FC Rapid Bukurešť)



Náhradníci:



Brankári: Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Matúš Sláviček (AS Trenčín), Samuel Belaník (MŠK Žilina), Adam Hrdina (ŠK Slovan Bratislava)



Obrancovia: Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Diviš (KFC Komárno), Damián Kachút (FC ŠTK 1914 Šamorín), Samuel Bagín (AS Trenčín), Oliver Klimpl (MFK Dukla Banská Bystrica), Tomáš Jaššo (MŠK Žilina), Matúš Capko (MFK Tatran Liptovský Mikuláš)



Stredopoliari: Fares Shudeiwa (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Máté Szolgai (MFK Ružomberok), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová), Peter Juritka (FK Železiarne Podbrezová), Adam Horvát (FK Pohronie)



Útočníci: František Kóša (MŠK Žilina), Martin Mišovič (ŠK Slovan Bratislava), Dávid Jackuliak (MFK Ružomberok), Zoran Záhradník (FC ŠTK 1914 Šamorín), Adam Griger (Granada CF), Andy Masaryk (FK Pohronie)