Trenčín opúšťa útočník Letenay, mieri na hosťovanie do Púchova

TRENČÍN. Futbalový útočník Lukáš Letenay mieri z AS Trenčín na hosťovanie do druholigového MŠK Púchov, kde bude pôsobiť do konca tejto sezóny.

Púchovský dres si dvakrát obliekol v rámci striedavého štartu už počas jesene, informoval klubový web fortunaligistu.

Dvadsaťjedenročný odchovanec bratislavskej Karlovky odohral na jeseň trinásť stretnutí v drese Trenčína vo Fortuna lige.