Haraslín je hrdý na svoju rolu kapitána v Sparte. Stále sme v hre o tri trofeje, hovorí

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín je hrdý na svoju rolu kapitána v Sparte Praha a je odhodlaný splniť tie najvyššie ciele.
Športový riaditeľ „rudých“ Tomáš Rosický v decembri vyhlásil, že cieľom Sparty musí byť finále Konferenčnej ligy.
Dvadsaťdeväťročnému Slovákovi však tlak neprekáža. „Súhlasím s ním a verím, že to dotiahneme čo najďalej. Stále sme v hre o tri trofeje. Zakaždým, keď sa predo mnou otvorí brána na Strahove, som pod tlakom. Hovorím to stále. Ja to ale beriem, vysoké očakávania sú v Sparte vždy,“ povedal Haraslín pre český denník iSport.
V tretej najprestížnejšej európskej súťaži obsadila Sparta v ligovej fáze 4. miesto. Svoju púť v play off preto začne v marcovom osemfinále. V domácej lige patrí Sparte druhé miesto so 7-bodovou stratou na mestského rivala Slaviu.
Slovenský krídelník prebral v pražskom klube pred sezónou kapitánsku pásku, čo vníma ako jeden z vrcholov svojej kariéry. V rozhovore si zaspomínal odchovanec Slovana a Lamača aj na rodné hlavné mesto Slovenska.
„Ako rodák z Bratislavy som sa stal kapitánom najväčšieho klubu v Česku. V Slovane mám veľa kamarátov v tíme a aj vo vedení, súperenie je len na ihrisku. Vždy som však vnímal obrovskú rivalitu medzi oboma klubmi,“ vyhlásil dvojnásobný majster Česka (2023, 2024).
So slovenským šampiónom by sa chcel stretnúť aj v niektorej z európskych súťaží. „Bola tam šanca v Lige majstrov a aj teraz v Konferenčnej lige.
Spomínam si na zápasy v mládeži a preto si myslím, že zápas Sparta - Slovan by bol podobný ako momentálne Sparta - Slavia. Bola by to výborná reklama na československý futbal,“ dodal Haraslín, ktorý pôsobí na Letnej od roku 2021.