Haraslín je hrdý na svoju rolu kapitána v Sparte. Stále sme v hre o tri trofeje, hovorí

Lukáš Haraslín.
Lukáš Haraslín. (Autor: AC Sparta Praha)
TASR|28. jan 2026 o 10:19
ShareTweet0

V domácej lige patrí Sparte druhé miesto so 7-bodovou stratou na mestského rivala Slaviu.

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín je hrdý na svoju rolu kapitána v Sparte Praha a je odhodlaný splniť tie najvyššie ciele.

Športový riaditeľ „rudých“ Tomáš Rosický v decembri vyhlásil, že cieľom Sparty musí byť finále Konferenčnej ligy.

Dvadsaťdeväťročnému Slovákovi však tlak neprekáža. „Súhlasím s ním a verím, že to dotiahneme čo najďalej. Stále sme v hre o tri trofeje. Zakaždým, keď sa predo mnou otvorí brána na Strahove, som pod tlakom. Hovorím to stále. Ja to ale beriem, vysoké očakávania sú v Sparte vždy,“ povedal Haraslín pre český denník iSport.

V tretej najprestížnejšej európskej súťaži obsadila Sparta v ligovej fáze 4. miesto. Svoju púť v play off preto začne v marcovom osemfinále. V domácej lige patrí Sparte druhé miesto so 7-bodovou stratou na mestského rivala Slaviu.

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zo Sparty Praha kontroluje loptu.
Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zo Sparty Praha kontroluje loptu. (Autor: TASR/AP)

Slovenský krídelník prebral v pražskom klube pred sezónou kapitánsku pásku, čo vníma ako jeden z vrcholov svojej kariéry. V rozhovore si zaspomínal odchovanec Slovana a Lamača aj na rodné hlavné mesto Slovenska.

„Ako rodák z Bratislavy som sa stal kapitánom najväčšieho klubu v Česku. V Slovane mám veľa kamarátov v tíme a aj vo vedení, súperenie je len na ihrisku. Vždy som však vnímal obrovskú rivalitu medzi oboma klubmi,“ vyhlásil dvojnásobný majster Česka (2023, 2024).

So slovenským šampiónom by sa chcel stretnúť aj v niektorej z európskych súťaží. „Bola tam šanca v Lige majstrov a aj teraz v Konferenčnej lige.

Spomínam si na zápasy v mládeži a preto si myslím, že zápas Sparta - Slovan by bol podobný ako momentálne Sparta - Slavia. Bola by to výborná reklama na československý futbal,“ dodal Haraslín, ktorý pôsobí na Letnej od roku 2021.

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Lukáš Haraslín.
    Lukáš Haraslín.
    Haraslín je hrdý na svoju rolu kapitána v Sparte. Stále sme v hre o tri trofeje, hovorí
    dnes 10:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Haraslín je hrdý na svoju rolu kapitána v Sparte. Stále sme v hre o tri trofeje, hovorí