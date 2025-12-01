Haraslín s veľkou kritikou po domácej prehre. Toto nebolo hodné Sparty, povedal

Futbalisti Sparty Praha stratili dôležité body v boji o titul v českej lige. Tím so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom prehral v 17. kole doma s Pardubicami 2:4.
Tréner Brian Priske označil výkon „rudých“ za najhorší pod jeho vedením.
Hostia vyhrávali už 3:0, no v závere Sparta gólmi Jana Kuchtu a Haraslína z pokutového kopu znížila. Triumf Pardubíc však spečatil vo ôsmej minúte nadstavenia Victor Samuel. „Bolo to z našej strany zlé, veľmi zlé.
Hlavne ten prvý polčas. To, ako sme vstúpili do zápasu, je neakceptovateľné. Keď už potom doháňate, dokážete súpera zatlačiť, ale takýmto spôsobom jednoducho musíte hrať od začiatku.
Obzvlášť, keď sme hrali na náš kotol. Keď ani nevystrelíte na bránu, je jasné, že hráte hrozný polčas,“ povedal Haraslín pre klubový web.
VIDEO: Zostrih zápasu Sparta Praha - Pardubice
Pražania po strate bodov strácajú na mestského rivala a lídra Slaviu už päť bodov. „V prvom rade, naši fanúšikovia majú plné právo byť na nás naštvaní. Toto nebolo hodné Sparty a ako kapitán som za to vzal plnú zodpovednosť.
Poďakoval som im, že nás dnes 98 minút podporovali a tlačili aj za toho nepriaznivého stavu.
Počas svojho pôsobenia v Sparte som už takú situáciu zažil, keď sme po jeseni strácali dosť bodov na prvú priečku a potom sa to na jar všetko otočilo.
VIDEO: Gól Haraslína z penalty
Pár týždňov dozadu sme nevyužili zaváhanie Slavie a naopak sme stratili body. Je to všetko v našich rukách.
Ak chceme byť prví, musíme začať od seba a nepozerať sa na ostatných.
Verím, že do konca roka to zvládneme a od toho nového musí prísť úplne iná Sparta. Musíme viac hrať a podávať oveľa lepšie výkony, hlavne u nás doma.
Verím, že sa to všetko otočí. Treba znovu začať makať ako v iných zápasoch, pretože toto nestačí,“ dodal Haraslín.