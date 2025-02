Rubiales sa postaví pred súd za nedobrovoľný bozk Hermosovej, hrozí mu väzenie

Dlho očakávaný proces začne na Národnom súde v San Fernando de Henares neďaleko Madridu o 10.00 h miestneho času.

Podľa očakávaní by mal trvať až do 19. februára. Rubiales by mal vypovedať 12. februára.

Medzi obvinenými je spolu s ním aj bývalý tréner ženskej reprezentácie Jorge Vilda a dvaja niekdajší funkcionári federácie Ruben Rivera a Albert Luque.

Prokuratúra pre nich žiada trest 18 mesiacov odňatia slobody za pokus o nátlak na poškodenú.

Škandál, ktorý otriasol španielskym futbalom a zničil Rubialesovu kariéru, vypukol 20. augusta 2023. Bezprostredne po tom, ako Španielky získali titul majsteriek sveta.