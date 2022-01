Digne po nezhodách s Benitezom opustí klub. Bude spoluhráčom Coutinha

LIVERPOOL. Francúzsky futbalista Lucas Digne je blízko prestupu z Evertonu do Aston Villy. Pred jeho dotiahnutím musí absolvovať ešte lekársku prehliadku.

Z liverpoolskeho klubu odchádza po nezhodách s trénerom Rafaelom Benetizom, ktoré trvajú od 1. decembra. Hráč skritizoval taktiku a svoju úlohu v tíme po prehre 1:4 v mestskom derby s FC Liverpool.

"Dostávame veľké peniaze za to, aby sme robili svoju prácu. To je naša úloha bez ohľadu na to, či sme spokojní. Záujmy klubu musia byť prednejšie ako naše," povedal španielsky tréner pre DPA na adresu hráča, ktorého po derby na mesiac vylúčil zo zostavy.