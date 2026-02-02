Najdrahší brankársky prestup v histórii Žiliny. Belko podpísal so severským šampiónom

Slovenský futbalový brankár Ľubomír Belko prestúpil z MŠK Žilina do tímu úradujúceho nórskeho šampióna Viking FK. S klubom zo Stavangeru podpísal v pondelok kontrakt do roku 2029.
Dvadsaťtriročný Belko strávil v žilinskom A-tíme šesť sezón. Na konte má 122 ligových štartov, 29 čistých kont, 170 inkasovaných gólov a viaceré individuálne ocenenia, vrátane ocenenia pre najlepšieho ligového brankára 2022/2023.
Ťažké lúčenie
„Je to pre mňa ťažké, pretože tu končím. Končím doma. Vždy budem spomínať v dobrom na to, ako som tu vyrástol ako futbalista aj ako človek. Mať toľko odchytaných zápasov v mojom veku je výborné číslo. Verím, že týmto krokom budem napredovať a posúvať sa v mojej kariére,“ uviedol pre žilinský klubový web.
Prestup do Nórska považuje za novú výzvu. „Som rád, že sa to podarilo, je to ďalší krok v kariére. Budem na sebe pracovať ďalej, aby som aj v zahraničí šíril dobré meno MŠK Žilina. Prikývol som na ponuku Vikingov, pretože som potreboval nový impulz pre seba. B
ol som v A‑tíme šiestu sezónu a tento krok mi prišiel ako rozumný posun vpred. Verím, že budem chytať pravidelne a nepoviem v Nórsku posledné slovo,“ uviedol Belko, ktorý bol kapitánom slovenskej reprezentácie do 21 rokov na vlaňajších domácich ME.
Logický krok pre všetkých
Podľa športového manažéra MŠK Karola Belaníka išlo pri Belkovom transfere o dobrý a logický krok pre všetkých: „Obojstranne sme cítili, že v Ľubovej kariére prišiel moment, keď treba spraviť ďalší krok vpred. Transfer sme riešili dlhšie – najskôr to vyzeralo, že z toho nič nebude. Navrhli sme, za akých podmienok by sme akceptovali tento transfer.
Na základe ďalších rokovaní a aj kvôli Ľubovi, ktorý mal o tento prestup veľký záujem, sme dospeli k obojstrannému kompromisu a akceptovali podmienky nórskeho klubu. Odchádza k majstrovi, historicky známemu tímu, ktorý s ním počíta na pozíciu brankárskej jednotky.
´Belo´ má všetky predpoklady presadiť sa tam. Bude záležať len a len na ňom, či bude Viking ďalším medzikrokom v jeho kariére. Je to špičkový brankár, náš odchovanec a zároveň človek s veľmi ľudským charakterom.“
Najdrahší brankársky prestup
Pre Žilinu ide o najdrahší brankársky transfer v histórii MŠK. „Ani Dúbravka, Mucha či Kuciak sa vtedajšími prestupovými sumami nemohli priblížiť k hodnote tohto prestupu. Samozrejme, sú tam aj ďalšie bonusy, ktoré keď sa naplnia, môže ísť o významnú sumu.
K tomu máme stanovené aj percentá z ďalšieho predaja. Už po letnom EURO U21 sme očakávali, že by mohli prísť ponuky, no vtedy paradoxne neprišlo nič konkrétne. Nóri sa ozvali až teraz. Od začiatku sme však mali vzájomný prísľub, že v prípade zaujímavej ponuky budeme rokovať. A ani ľudsky by sme mu túto možnosť teraz nedokázali zablokovať.
Zaslúžil si ju za prácu, ktorú tu odviedol. A aj načasovanie bolo optimálne – cítili sme z neho, že sa chce posunúť ďalej. Nie kvôli peniazom ani tlaku. Futbalovo si tento krok jednoducho zaslúžil a bol naň pripravený,“ vysvetlil Belaník.
Žilina s mladými brankármi
Športový manažér Žilinčanov sa vyjadril aj k aktuálnej situácii s brankármi v klube po odchode Belka: „Na jeho pozícii máme momentálne trojicu mladých brankárov – Jakuba Badžgoňa, Jakuba Jokla a Tamása Tarcsiho.
Badžgoň už má ligové štarty, ten by mal začať pravidelne chytávať. Samozrejme, pripúšťame, že môže prísť k poklesom výkonnosti, je to prirodzené. Sme však presvedčení, že majú potenciál zvládnuť túto výzvu.
Zároveň stále uvažujeme nad tým, že ak by to bolo potrebné, doplnili by sme ich o skúsenejšieho gólmana. Ľubo však takisto kedysi začínal ako mladý a veríme, že aj táto trojica pôjde v jeho šľapajach.“
„Belko je brankár s dobrými fyzickými parametrami, silnou mentalitou a vysokým potenciálom. Sme veľmi radi, že ho máme, a veríme, že dobre zapadne do hráčskej kabíny a aj do spôsobu, akým chceme hrať,“ povedal športový riaditeľ nórskeho klubu Erik Nevland pre web Vikingu.