Premiérovým gólom si splnila detský sen. Veteránka vyrovnala rekord Hamšíka s Pekaríkom

Slovenské futbalové reprezentantky splnili svoj cieľ v kvalifikácii MS 2027. V 3. skupine B-divízie obsadili po utorkovom víťazstve 2:1 v Lotyšsku tretie miesto a postúpili do októbrového play off.
Dominika Gondová po premiérovom presnom zásahu v ženskej reprezentácii povedala, že si plní svoj detský sen.
Slovenky si pripísali všetkých šesť bodov v skupine práve proti Lotyškám. V druhom vzájomnom stretnutí zvíťazili napriek tomu, že do 78. minúty prehrávali.
Nevedeli premeniť šance
„Vedeli sme, že budeme kontrolovať zápas, ale neboli sme schopní premeniť naše šance v prvom polčase. Ako to vo futbale býva, nedáš - dostaneš, a v závere prvého polčasu sme zahrali zbytočnú ruku, čím sme domáce posunuli na koňa.
V druhom polčase sme ale išli naozaj za tým, že víťazstvo patrí nám a tie body chceme. V druhom polčase sme súperky už do ničoho výraznejšieho nepustili,“ povedal pre web Slovenského futbalového zväzu hlavný tréner Peter Kopúň.
Podľa 41-ročného kormidelníka odohrala veľmi dobrý zápas Dominika Gondová, ktorá v nadstavenom čase svojím prvým gólom v A-tíme ženskej reprezentácie rozhodla o víťazstve hostiek.
„Plním si svoj detský sen. Mala som po góle extrémne emócie. Som rada, že som pomohla spoluhráčkam k víťazstvu. Chýbalo nám šťastie a veľmi zbrklo sme zakončovali, ale padlo to tam nakoniec.
Mojou úlohou bolo, aby som držala šírku ihriska a aby som sa nebála, keď dostanem loptu, a niečo vymyslela,“ tešila sa Gondová.
Vyrovnala Hamšíka a Pekaríka
Ešte predtým, v 78. minúte, vyrovnala na priebežných 1:1 Diana Lemešová: „Ani neviem, ako k tomu došlo.
Ani teraz si nepamätám, či to bola štandardná situácia, alebo to prišlo z hry. Centrovanú loptu zo strany brankárka vyrazila, Šurná to tam dorážala, opäť sa to odrazilo od brankárky a bola som na správnom mieste.
Náročné emócie, aj keď to nebol víťazný gól, ale o to viac ma to tešilo, že sme vyrovnali a mohli to neskôr dotiahnuť do víťazného konca.“
Špeciálny zápas to bol pre 34-ročnú Janu Vojtekovú, keďže si nastúpila do 138. duelu za národný tím a vyrovnala rekord mužských kolegov Mareka Hamšíka a Petra Pekaríka.
„Je to úžasná vec, naozaj sa z toho veľmi teším, že Janka to dokázala. Bol by som veľmi rád, keby sa pripoja aj zvyšné jej spoluhráčky, ktoré spolu prichádzali do reprezentácie. Asi jej môžem len pogratulovať.
Úžasne sa pozerá na to, aké výkony v jej veku podáva. Sama mi povedala, že s ňou ešte musím počítať, z čoho sa veľmi teším,“ dodal Kopúň o hráčke švajčiarskeho FC Bazilej.