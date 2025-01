Pellegrini má späť dôveru fanúšikov. Po kritike ho odmenili potleskom v stoji

Všetko podstatné sa udialo už v úvodnej dvadsaťminútovke. Do listiny strelcov sa zapísali Lorenzo Pellegrini a Alexis Saelemaekers, na čo hostia gólovo neodpovedali do konca duelu.

RÍM. Víkendové rímske derby v najvyššej talianskej futbalovej súťaži Serie A sa stalo korisťou hráčov AS.

Nepodarilo sa im to napriek tomu, že boli strelecky aktívnejší. Mali síce až 17 streleckých pokusov, ale len šesť z nich mierilo do priestoru bránky súpera.

VIDEO: Zostrih zápasu AS Rím - Lazio Rím

"Je skvelé, že sme mohli potešiť našich úžasných priaznivcov. Derby zápasy sú vždy výnimočné, stále však ide len o tri body. Neberieme to až tak vážne, akoby sme získali titul alebo inú trofej," vyhlásil domáci obranca Gianluca Mancini.

"V autobuse cestou na zápasom mi Lorenzo povedal, že dá gól. A aj sa mu to podarilo. Som za neho veľmi rád, pretože má za sebou náročné obdobie. Je to dôležitý hráč pre náš tím, všetci stojíme za ním," vyhlásil Belgičan Saelemaekers, autor druhého presného zásah AS.

Znamením, že fanúšikovia sú opäť na strane Pellegriniho, bola skutočnosť, že pri jeho odchode z hracej plochy ho tribúny odmenili potleskom v stoji.



