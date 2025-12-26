Na prvom mieste budú emócie. Liverpool a Wolves sa stretnú prvýkrát od smrti Jotu

V sobotu sa v anglickej Premier League stretnú bývalé tímy tragicky zosnulého Dioga Jotu Liverpool a Wolverhampton a budú pri tom aj dvaja synovia portugalského záložníka.
Podľa denníka The Times budú chlapci Dinis a Duarte sprevádzať na štadióne Anfield Road tímové maskoty.
Jota zahynul na začiatku júla v 28 rokoch spolu so svojím mladším bratom pri autonehode, duel medzi Liverpoolom a Wolverhamponom bude odvtedy prvým vzájomným súbojom jeho anglických zamestnávateľov.
Do Wolverhamptonu Jota v roku 2017 najprv odišiel na hosťovanie z Atlética Madrid, neskôr sa stal jeho hráčom natrvalo.
V roku 2020 podpísal päťročný kontrakt s Liverpoolom. S "Reds" získal tento rok majstrovský titul.
Jotova žena Rute Cardosová, s ktorou sa portugalský reprezentant oženil iba jedenásť dní pred smrťou, sa aj so synmi zúčastnili augustových domácich zápasov Liverpoolu aj Wolverhamptonu.
V sobotu sa oba tímy stretnú prvýkrát spolu a popoludňajší duel budú sprevádzať silné emócie.
"Ten pocit zo straty bude v sobotu samozrejme obzvlášť silný. Je to prvýkrát, čo sa po jeho tragickej smrti stretnú Diogove anglické tímy spolu," napísal v emotívnom odkaze fanúšikom na klubovom webe tréner domáceho Liverpoolu Arne Slot.
Jeho tím po zisku titulu zažíva priemernú sezónu, kouč ale poukázal na súdržnosť, ktorú pozoroval niekoľko posledných mesiacov.
"Táto schopnosť držať pri sebe bola pri niektorých našich vzostupoch a tých najtvrdších pádoch jednou z našich najdôležitejších vlastností.
Keď sa nad tým všetkým zamyslíme, tak to, čo sa stalo za posledných dvanásť mesiacov, je horská dráha emócií," doplnil kouč aktuálne piateho tímu ligovej tabuľky.