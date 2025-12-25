Pohľad na čísla Slota rozčuľuje. Liverpool horí v dôležitej hernej činnosti

Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool Arne Slot si myslí, že jeho tím si slabým prevedením štandardných situácií ničí vlastné nádeje na umiestnenie v prvej štvorke Premier League 2025/2026.
Úradujúci anglickí šampióni vstupujú do rušného vianočného a novoročného obdobia z 5. priečky, keď za štvrtou Chelsea zaostávajú vďaka horšiemu skóre.
Liverpool strelil v tejto ligovej sezóne ligy iba tri góly zo štandardných situácií a inkasoval ich až 11. Frustrovaný Slot povedal: „Viem, aké je to dôležité, je to čoraz častejšie, a preto nás naša súčasná bilancia tak rozčuľuje.“
„Je veľmi frustrujúce, že sme v tejto sezóne tam, kde sme, pretože do polovice minulej sezóny sme nedostali ani jeden gól zo štandardky. S našou bilanciou štandardných situácií je nemožné byť v prvej štvorke, v prvej päťke, nieto ešte vyhrať ligu.“
Holanďan ďalej dodal: „Sme jediný tím z popredia tabuľky, ktorý má negatívnu bilanciu štandardných situácií (Manchester City má podľa oficiálneho poskytovateľa údajov Opta v skutočnosti bilanciu mínus jeden) – nielenže sme v negatívnom stave, ale máme aj mínus osem a stále máme rovnaký počet bodov ako štvrtý tím.“
Ďalším problémom Liverpoolu sú podľa Slota zranenia hráčov. Alexander Isak bude niekoľko mesiacov mimo hry po tom, čo si zlomil nohu v súboji s Mickym van de Venom z Tottenhamu Hotspur.
Mohamed Salah je medzitým na Africkom pohári národov, obranca Joe Gomez bude dlhšie mimo hry pre zranenie stehenného svalu, Wataru Endo bude chýbať pre problémy s členkom a jeho kolega zo stredu poľa Dominik Szoboszlai má momentálne kartový trest.
„Je načase, aby hráči, ktorých máme k dispozícii, urobili to, čo urobili už toľkokrát, a vyhrnuli si rukávy,“ povedal Slot a dodal, že hráči, ktorí sú k dispozícii, musia vydať zo seba všetko.