Isak do Liverpoolu? Tréner Slot chce hráčov, ktorí zapadnú do tímu za správnu cenu

LIVERPOOL. Tréner FC Liverpool Arne Slot potvrdil, že klub bude nakupovať len hráčov, ktorí zapadnú do tímu za správnu cenu a odmietol komentovať situáciu okolo švédskeho útočníka Alexandra Isaka.
Ponuka "The Reds" vo výške 110 miliónov libier za 25-ročného Švéda jeho súčasný zamestnávateľ odmietol, no klub z Anfieldu sa ešte nevzdal.
Newcastle požaduje rekordnú sumu 150 miliónov libier, pričom Isak verejne vyjadril nespokojnosť so súčasným klubom a naznačil, že chce odísť.
Zástupcovia "The Magpies" však trvajú na tom, že podmienky predaja neboli splnené a nepredpokladá ich splnenie. Isak nebol súčasťou prípravy ani úvodného zápasu sezóny a trénuje oddelene od tímu.
Slot zdôraznil, že Newcastle má stále kvalitných hráčov ako Anthony Gordon, Anthony Elanga či Harvey Barnes a nie je to klub s problémami.
FC Liverpool má problémy na pravom kraji obrany, keďže Jeremie Frimpong je zranený a mimo hry bude minimálne do septembrovej reprezentačnej pauzy.
Joe Gomez odohral v úvodnom zápase proti Bournemouthu len 18 minút po troch týždňoch pauzy a Conor Bradley sa vrátil do tréningu len vo štvrtok.
"Máme len dve zranenia, ale obe na rovnakom poste. Našťastie máme ďalších hráčov, ktorí môžu hrať na pravom kraji. Wataru Endo a Dominik Szoboszlai už tam hrali, máme viacero možností," uzavrel Slot.