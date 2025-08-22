Isak do Liverpoolu? Tréner Slot chce hráčov, ktorí zapadnú do tímu za správnu cenu

Švédsky útočník tímu Newcastle United Alexander Isak.
Švédsky útočník tímu Newcastle United Alexander Isak. (Autor: TASR/AP)
SITA|22. aug 2025 o 16:30
Liverpool nevzdáva boj o Alexandra Isaka.

LIVERPOOL. Tréner FC Liverpool Arne Slot potvrdil, že klub bude nakupovať len hráčov, ktorí zapadnú do tímu za správnu cenu a odmietol komentovať situáciu okolo švédskeho útočníka Alexandra Isaka.

Ponuka "The Reds" vo výške 110 miliónov libier za 25-ročného Švéda jeho súčasný zamestnávateľ odmietol, no klub z Anfieldu sa ešte nevzdal.

Newcastle požaduje rekordnú sumu 150 miliónov libier, pričom Isak verejne vyjadril nespokojnosť so súčasným klubom a naznačil, že chce odísť.

Zástupcovia "The Magpies" však trvajú na tom, že podmienky predaja neboli splnené a nepredpokladá ich splnenie. Isak nebol súčasťou prípravy ani úvodného zápasu sezóny a trénuje oddelene od tímu.

Slot zdôraznil, že Newcastle má stále kvalitných hráčov ako Anthony Gordon, Anthony Elanga či Harvey Barnes a nie je to klub s problémami.

Na snímke je tréner FC Liverpoolu Arne Slot.
Na snímke je tréner FC Liverpoolu Arne Slot. (Autor: TASR/AP)

FC Liverpool má problémy na pravom kraji obrany, keďže Jeremie Frimpong je zranený a mimo hry bude minimálne do septembrovej reprezentačnej pauzy.

Joe Gomez odohral v úvodnom zápase proti Bournemouthu len 18 minút po troch týždňoch pauzy a Conor Bradley sa vrátil do tréningu len vo štvrtok.

"Máme len dve zranenia, ale obe na rovnakom poste. Našťastie máme ďalších hráčov, ktorí môžu hrať na pravom kraji. Wataru Endo a Dominik Szoboszlai už tam hrali, máme viacero možností," uzavrel Slot.

    dnes 16:30
