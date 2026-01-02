Prvá bezgólová remíza Liverpoolu od 2023. Držanie lopty veľa neznamená, povedal Slot

Tréner Liverpoolu Arne Slot (vľavo) prihráva loptu hráčovi Liverpoolu Andrewovi Robertsonovi počas zápasu medzi Liverpoolom a Leedsom. (Autor: TASR/AP)
2. jan 2026 o 10:34
„The Reds“ patrí v tabuľke štvrté miesto s náskokom troch bodov na piatu Chelsea.

Tréner futbalistov Liverpoolu Arne Slot pripísal štvrtkovú bezgólovú remízu s Leeds United absencii individuálnych momentov v podaní jeho zverencov.

„The Reds“ sa doma nedokázali presadiť proti obrane nováčika a po 19. kole Premier League im patrí v tabuľke štvrté miesto s náskokom troch bodov na piatu Chelsea.

Tréner hostí Daniel Farke naznačil, že v rámci taktickej prípravy mali jeho zverenci za úlohu uzavrieť stred ihriska a nechať hráčom Liverpoolu priestor na krídlach. Tento prístup sa ukázal ako správny, i keď domáci tím si dokázal vytvoril šance.

Na bránu Lucasa Perriho však putovali len štyri strely. „Máme najvyššie držanie lopty v súťaži, no ak si nedokážete vytvoriť šance, príliš veľa to neznamená.

Leeds nám to sťažoval a my sme sa len ťažko dostávali do príležitostí,“ priznal podľa portálu BBC Sport holandský tréner.

VIDEO: Veľká šanca Huga Ekitikeho

Slot sa v pozápasovom rozhovore venoval aj situácii po súboji útočníka Liverpoolu Huga Ekitikeho s Jakom Bilojom. Slovinský obranca pridržal v pokutovom území svojho súpera, no francúzsky reprezentant zostal na nohách.

„Ak by spadol, pravdepodobne by to bol pokutový kop. Svojich hráčov k tomu však nikdy nenabádam. Hráči sa snažia zostať na nohách aj v takýchto situáciách a pre systém VAR je potom ťažké sa k tomu vrátiť,“ zhodnotil Slot.

Hráči Liverpoolu síce kontrolovali zápas, no v záverečnej tretine ihriska im chýbala potrebná kreativita. Na konci duelu dostali hostia loptu do siete, gól Dominica Calverta-Lewina však padol z tesného ofsajdu.

Pre obhajcov trofeje to bola vôbec prvá bezgólová remíza od decembra 2023. Leeds si naopak udržal čisté konto prvýkrát od augusta a po sérii šiestich duelov bez prehry sa drží na 16. mieste, sedem bodov nad zónou zostupu.

Tabuľka Premier League

Premier League

