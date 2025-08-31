ONLINE: Liverpool - Arsenal dnes, Premier League LIVE (3.kolo)

LIVERPOOL. Futbalisti Liverpoolu FC a Arsenalu FC dnes hrajú zápas 3. kola nového ročníka Premier League 2025/2026.
Šláger medzi favoritmi na titul hostí Anfield Road v Liverpoole.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Liverpool FC - Arsenal FC dnes (Premier League 2025/2026, 3. kolo, nedeľa, výsledok, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
31.08.2025 o 17:30
3. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Arsenal FC
Arsenal má za sebou perfektný štart sezóny. Zverenci Mikela Artetu porazili Manchester United 1:0 a Leeds 5:0, pričom ešte neinkasovali gól. Defenzíva pôsobí veľmi stabilne, no tím trápi maródka. Chýba Bukayo Saka aj Kai Havertz, otázny je kapitán Martin Ødegaard a rovnako Ben White či Nørgaard. Arsenal sa na Anfield vracia s cieľom prelomiť nepriaznivú sériu, keďže tam v lige nevyhral od roku 2012.
Liverpool FC
Liverpool vstúpil do sezóny ofenzívne naladený. Výhry 4:2 nad Bournemouthom a 3:2 na Newcastli ukázali, že Arne Slot stavia na atraktívny štýl plný gólov, no zároveň je zrejmé, že defenzíva zatiaľ nie je bezchybná. Domácim bude chýbať Jeremie Frimpong, no pozitívnou správou je návrat Alexisa Mac Allistera.
Príjemný futbalový podvečer prajem všetkým fanúšikom Premier League.
Dnes nás čaká šláger kola, keď na legendárnom Anfielde privíta domáci Liverpool londýnsky Arsenal. Ide o súboj dvoch klubov, ktoré vstúpili do novej sezóny víťazne a patria medzi najväčších favoritov na titul. Liverpool pod vedením Arneho Slota chce potvrdiť ofenzívnu silu pred vlastnými fanúšikmi, zatiaľ čo Arsenal Mikela Artetu sa pokúsi prelomiť dlhú sériu bez ligovej výhry na tomto štadióne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.