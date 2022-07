Manchester United má na lane novú posilu, opäť obrancu z Eredivisie

MANCHESTER. Argentínsky futbalista Lisandro Martinez je pred podpisom zmluvy s Manchester United.

Dvadsaťštyriročný obranca prichádza z Ajaxu Amsterdam, za ktorý strelil šesť gólov.

Martinez je údajne pripravený podpísať päťročnú zmluvu po úspešnom absolvovaní lekárskych vyšetrení.

K "červeným diablom" už prestúpil ľavý obranca Tyrell Malacia z Feyenoordu a dánsky reprezentant Christian Eriksen, ktorý podpísal na Old Trafford trojročnú zmluvu v ten istý deň, keď Martinez odletel so svojím agentom do Manchestru dokončiť svoj prestup.