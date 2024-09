Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 8. kola MONACObet ligy medzi Liptovským Mikulášom a Prešovom. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš



Súboj tabuľkových susedov. Liptáci sú na tretej priečke s 13 bodmi. Minule si doma poradili so Zlatými Moravcami, ktoré v piatok zakopli v Žiari nad Hronom.



FC TATRAN Prešov



Prešovčania sa vrátili do hry po prekonaní koronavírusu. Rozbeh bol ťažký proti Považskej Bystrici. Po penalte Kucharčíka prehrávali 0:1 a trvalo to do 81. minúty. Vtedy do útoku zavelil Olejník, víťazný gól strelil Fadairo a Považanov zaklincoval Sagna. Prešov je v prvej štvorke a stráca päť bodov na lídra z Moraviec.