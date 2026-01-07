Veľmi to ľutoval. Keď Messi ukončil reprezentačnú kariéru, zrútil sa mu svet

Kapitán futbalového Interu Miami argentínsky klenot Lionel Messi si nevie predstaviť, že by v budúcnosti pôsobil ako tréner, pretože sa mu páči myšlienka po ukončení hráčskej kariéry vlastniť a rozvíjať svoj vlastný klub.
"Nevidím sa ako tréner. Chcel by som mať vlastný tím, začať od základov a dosiahnuť jeho rast. Aby som mohol dať deťom príležitosť rozvíjať sa a dosiahnuť niečo dôležité. Ak by som si mal vybrať, toto by ma lákalo najviac," uviedol Argentínčan v rozhovore pre Luzu TV.
Napriek tomu, že je stále aktívny futbalista a v MLS má zmluvu do konca roka 2028, so spoluhráčom Luisom Suárezom založili uruguajský štvrtoligový tím Deportivo LSM. Klub s iniciálami v názve sa môže pochváliť 80 pracujúcimi profesionálmi a 3-tisíc členmi.
"Deportivo je rodinný sen, ktorý sa začal v roku 2018. Veľmi sme sa rozrástli. Chcem ponúknuť uruguajskému futbalu, miestu, ktoré milujem a kde som ako dieťa vyrastal, príležitosti a nástroje pre rast tínedžerov a detí," uviedol Suárez podľa webu espn.com s tým, že s projektom začal skôr, ako k účasti prizval Messiho.
"Som hrdý a šťastný, že ste si ma vybrali, takže dúfam, že prispejem všetkým, čo bude v mojich silách, aby som mohol pokračovať v raste a predovšetkým, aby som bol pri vás," napísal vtedy jeden z najlepších hráčov histórie v oznámení.
Argentínčan nedávno spustil aj Messi Cup, mládežnícky turnaj do 16 rokov, na ktorom sa zúčastnilo osem akadémií z celého sveta hrajúcich v Miami. Prvý ročník vyhrali hráči River Plate, keď vo finále zdolali Atlético Madrid.
Okrem toho sa osemnásobný najlepší futbalista sveta vyjadril aj k temným myšlienkam, ktoré mal po prehre Argentíny vo finále Copa América s Čile v roku 2016. Ukončil vtedy reprezentačnú kariéru, s ktorou dovtedy nezískal žiadnu trofej.
"Veľmi som to ľutoval, pretože som sledoval zápasy a chcel som sa zabiť. Každý si musí prežiť svoju skúsenosť, ale nikdy by nemal opustiť to, čo má rád. Našťastie som sa mohol vrátiť a nestaral som sa o to, čo hovorili.
Najlepším príkladom je nikdy sa nevzdávať a stále sa snažiť. Treba vstať a skúsiť to znova. A ak to nevyjde, stačí vedieť, že si urobil všetko pre to, aby si dosiahol svoj sen," uviedol pre Luzu TV.
"Rád som sám, niekedy ma chaos doma s tromi deťmi pobehujúcimi všade unaví a rád si užijem chvíľu samoty. Som zvláštnejší, než si viete predstaviť. Antonella by o mne mohla povedať viac. Závisí to od mojej nálady. Som veľmi organizovaný. Ak mám deň nejako naplánovaný a uprostred sa niečo stane, všetko sa mi zmení," priznal rodák z mesta Rosario.
Prezradil, že je pozorný a rád rozdáva darčeky. "Je pre mňa ťažké to vyjadriť, ale pravdou je, že rád vidím, že ľudia, ktorých milujem, sú šťastní. Antonella to prejavuje viac a mali sme hádky, pretože som bol chladnejší," priblížil s tým, že si rád pochutí na nejakom novom víne.
Na záver dodal, že je mimoriadne nadšený z toho, že sa mu s národným tímom podarilo triumfovať na Copa América aj na majstrovstvách sveta v Katare 2022.
Je pravdepodobné, že bude súčasťou nominácie Argentíny na svetový šampionát, ktorý sa začne už v júni v Severnej Amerike. Zrejme pôjde o jeho posledné MS, kde sa pokúsi obhájiť titul.