Predbehne Ronalda? Messi by mohol v Saudskej Arábii zarábať ešte viac

Toto prvenstvo mu však nemusí dlho vydržať. Podľa magazínu Forbes je Al-Hilal, najväčší rival Ronaldovho klubu, pripravený ponúknuť Lionelovi Messimu zmluvu do výšky tristo miliónov eur ročne.

RIJÁD. Prísť si môže na dvesto miliónov eur ročne. Portugalčan Cristiano Ronaldo sa prestupom do saudskoarabského klubu Al-Nassr FC stal najlepšie plateným športovcom na svete. Suverénne.

Čerstvý majster sveta je momentálne hráčom Paríža Saint-Germain, no jeho zmluva vyprší v lete. O menej ako šesť mesiacov sa stane voľným hráčom.

„Saudi sú pripravení ponúknuť sedemnásobnému víťazovi Zlatej lopty lákavú sumu, ktorá by mu umožnila predbehnúť generačného rivala Ronalda a stať sa najlepšie plateným hráčom sveta,“ píše Forbes.

Francúzske noviny L'Equipe prišli s informáciou, že Messi nesúhlasil s predĺžením zmluvy v Paríži. Špekulujú o jeho prestupe do Interu Miami či návrate do FC Barcelona.

„Sumu tristo miliónov bude ťažké odmietnuť. No uvidí sa, či by Argentínčan súhlasil s presťahovaním sa do krajiny s odlišnými zvykmi a zložitým podnebím, pokiaľ ide o teploty,“ špekuluje katalánsky denník Mundo Deportivo.