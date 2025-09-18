Súčasná zmluva Messimu vyprší o tri mesiace. V USA ale údajne zostane dlhšie

Futbalista Interu Miami Jordi Alba (uprostred) sa teší z gólu, ktorý strelil Lionel Messi (vľavo) v zápase zámorskej MLS Inter Miami - Seattle Sounders.
Futbalista Interu Miami Jordi Alba (uprostred) sa teší z gólu, ktorý strelil Lionel Messi (vľavo) v zápase zámorskej MLS Inter Miami - Seattle Sounders. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2025 o 10:22
Podľa agentúry AFP by mal zostať hráčom účastníka americkej Major League Soccer do konca roka 2026.

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa s Interom Miami údajne dohodol na predĺžení zmluvy.

Podľa agentúry AFP by mal zostať hráčom účastníka americkej Major League Soccer do konca roka 2026, súčasná zmluva mu vyprší v závere tohto roka.

Tridsaťosemročný úradujúci majster sveta by tak bol hráčom Miami aj počas budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.

Zatiaľ nie je isté, či bude v kádri trénera argentínskej reprezentácie Lionela Scaloniho aj Messi.

Predĺženie zmluvy by malo Miami potvrdiť počas nasledujúcich dvoch týždňov.

    dnes 10:22
