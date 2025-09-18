Súčasná zmluva Messimu vyprší o tri mesiace. V USA ale údajne zostane dlhšie

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa s Interom Miami údajne dohodol na predĺžení zmluvy.
Podľa agentúry AFP by mal zostať hráčom účastníka americkej Major League Soccer do konca roka 2026, súčasná zmluva mu vyprší v závere tohto roka.
Tridsaťosemročný úradujúci majster sveta by tak bol hráčom Miami aj počas budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.
Zatiaľ nie je isté, či bude v kádri trénera argentínskej reprezentácie Lionela Scaloniho aj Messi.
Predĺženie zmluvy by malo Miami potvrdiť počas nasledujúcich dvoch týždňov.