VIDEO: Messi zažiaril hneď na úvod sezóny. Vo floridskom derby rozhodol dvomi gólmi

Lionel Messi oslavuje gól.
Lionel Messi oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. mar 2026 o 07:55
Pre ich tím to bol historicky prvý triumf na ihrisku Orlanda.

Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoje prvé dva góly v novej sezóne zámorskej MLS a režíroval nimi obrat Interu Miami vo floridskom derby na ihrisku Orlanda z 0:2 na 4:2.

Pre obhajcu titulu to bol druhý duel v tomto ročníku, v tom prvom prehral na pôde Los Angeles FC hladko 0:3.

Inter otočil skóre štyrmi gólmi v druhom polčase, Messi skóroval v 57. a 90. minúte. Jeho venezuelský spoluhráč Telasco Segovia dal gól a pridal dve asistencie.

VIDEO: Zostrih zápasu Orlando - Inter Miami

Pre ich tím to bol historicky prvý triumf na ihrisku Orlanda, kde nedokázal naplno bodovať v predchádzajúcich deviatich vzájomných stretnutiach.

    dnes 07:55
