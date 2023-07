Komisár súťaže je nadšený, Messi podpísal kontrakt v zámorskej MLS

"Som nadšený, že môže spraviť tento nový krok v mojej kariére s Interom Miami a v USA. Je to fantastická príležitosť a spoločne budeme budovať tento skvelý projekt," uviedol 36-ročný útočník, ktorý prišiel do Miami z PSG.

Tím ho oficiálne predstaví v nedeľu v noci na svojom štadióne vo Fort Lauderdale a prvý duel v nových farbách by mohol odohrať už v piatok.

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi v sobotu podpísal kontrakt s klubom zámorskej MLS Interom Miami do roku 2025.

Messi má pozdvihnúť MLS

Messiho, ktorý priletel do USA už v utorok, čaká v pondelok tlačová konferencia a o deň neskôr by mal absolvovať prvý tréning. Zmluvu podpísal na dva a pol roka a Miami mu podľa AP zaplatí 50 až 60 miliónov na sezónu.

Argentínsky kapitán prišiel do Barcelony ako trinásťročný a v jej drese debutoval v októbri 2004. S klubom získal desať ligových titulov, štyrikrát vyhral Ligu majstrov a zaznamenal množstvo ďalších trofejí.

V roku 2021 prestúpil do PSG, ktorý si od jeho príchodu sľuboval úspech v Lige majstrov, jeho dve účasti sa však skončili už v osemfinále. Vlani ho vyradil Real Madrid, tento rok Bayern Mníchov.

Messi zaznamenal 32 gólov v 75 zápasoch vo všetkých súťažiach, ku ktorým pridal aj 35 asistencií. V decembri priviedol Argentínu k prvému majstrovskému titulu od roku 1986 a vo februári sa stal Hráčom roka 2022 podľa FIFA.

Messi sa chcel po konci v PSG vrátiť do Barcelony, no so svojím bývalým klubom sa nedohodli. Okrem Miami mal o jeho služby záujem aj Al-Hilal, ktorý mu mal údajne zaplatiť až 300 miliónov eur za sezónu.